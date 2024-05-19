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調查：Z世代求職面試 四分之一帶爸媽出席

特派員黃惠玲／綜合報導
調查顯示，高達四分之一的年輕Z世代求職時，帶著爸媽一起去面試。(pexels)
調查顯示，高達四分之一的年輕Z世代求職時，帶著爸媽一起去面試。(pexels)

年輕成年人往往因為缺乏溝通技巧、獨立性及積極性而飽受批評。履歷模版公司Resume Templates一項1428名年齡在18歲到27歲間Z世代求職者的求職及面試調查顯示，多達四分之一的人曾帶著父母一起參加面試。

該公司執行簡歷撰寫人兼職業指導史東納(Andrew Stoner)說，Z世代的受訪者中，有26％的人說他們的父母跟他們一起坐進面試間裡；18％的受訪者說，他們的父母向面試官介紹自己；7％的人表示他們的父母實際上回答了面試官的一些問題。

其他主要調查結果，還包括：70%的Z世代在求職過程中向父母尋求協助；在找到工作的年輕人中，83%將其成果歸功於父母；16%的人表示，父母替他們提交了工作申請；還有十分之一的受訪者說，父母幫他們撰寫履歷。

儘管這份調查並沒有將招聘經理列入訪問對象，但報告指出，帶著父母去參加求職面試，那怕只是想藉此獲得精神支持，也都不合適、不好看。而且根據工作崗位的不同，求職者很可能因此失去獲得該工作的機會。

史東納說，「我覺得這種行為，肯定會傳遞出應聘者缺乏獨立性、自信不足甚至不成熟的信息」，也可能因此表明求職者沒有為新的工作做好準備。

這項調查結果更廣泛的顯示，最年輕的求職者在求職過程中非常依賴父母。求職者尋求父母的幫助完成求職申請的原因，包括不知道如何面對經理、缺乏動力，心理健康狀況不佳。

受訪者中有八分之一的人說，他們的簡歷是父母幫忙完成，包括協助校對有57%、編輯38%，甚至還有18％撰寫整個簡歷；還有近十分之一的人，要求父母幫他們寫求職信。

史東納說，父母一般都有多年的職業經歷，其中包括找工作、面試的經驗，她們的確是子女求質的好資源，但調查結果顯示，父母的直接參與，對他們的子女並沒有太大幫助。

詳細報告，可上網查詢：https://reurl.cc/bVDX1M。

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