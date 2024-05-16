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慨捐1.25億 芝科工館5/19起更名葛立芬

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥科工館從19日起改名為「肯尼斯‧葛立芬科學工藝博物館」。(科工館官方臉書)
芝加哥科工館從19日起改名為「肯尼斯‧葛立芬科學工藝博物館」。(科工館官方臉書)

受到許多民眾、遊客歡迎的芝加哥科學工藝博物館(The Museum of Science and Industry)，即將在周日(5月19日)起改名為「肯尼斯‧葛立芬科學工藝博物館」(Kenneth C. Griffin Museum of Science and Industry)，藉此表彰於2019年向該館慨捐1.25億元的城堡投資(Citadel)創始人兼執行長葛立芬(Kenneth C. Griffin)。

科工館的官方網站即日起已經全部改名為「肯尼斯‧葛立芬科學工藝博物館。」位於芝加哥海德公園區(Hyde Park)本周日配合新名稱，將免費開放民眾參觀。

根據科工館的公告，該館還將利用這筆捐款，設立新的展覽及體驗項目，包括推出葛立芬數字空間工作室，以及音樂互動多媒體展覽「神經元筆記」(Notes to Neurons)。也會把捐款用在翻新後的亨利克朗太空中心(Henry Crown Space Center)、SpaceX Dragon spacecraft，以及「超人的身體：醫學奇蹟世界」的電影體驗。

科工館董事會早在2019年10月份就接受了這筆捐款，這也是該博物館史上最大一筆捐贈，更是芝城文化機構獲得的最高數額的捐款之一。

葛立芬為芝加哥一位重要的藝術贊助者，除了科工館之外，他還向富地博物館(Field Museum)捐了總計2150萬元。此外，他還向芝加哥藝術館、芝加哥交響樂團以及其他機構、非營利組織捐款，他本身還是芝加哥當代藝術館的董事會成員。

多次榮登伊州首富的葛立芬，在2022年從芝城搬到佛州定居，他的Citadel總部也因此遷往邁阿密。

想要索取科工館19日免費門票者，可上官網：https://reurl.cc/LWW7Ny

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