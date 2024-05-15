芝加哥教師工會新約 要求每年至少漲薪9％

芝加哥教師工會為現任芝市長強森(左六)的最大支持組織之一，左二為工會主席戴維斯-蓋茲。(CPU臉書)

芝加哥 教師工會(CTU)正在跟芝加哥公立學校系統(CPS)談判一份新的合約，根據指出，該教師工會要求額外增加500億經費，作為每年至少調高教師工資9％等用途。根據伊州智庫伊州政策學會(Illinois Policy Institute)稱，該新約要求到2027-28學年時，芝公校 教師平均年薪從目前9萬3182元，激增到14萬4620元。

教師工會提出的經費相當龐大，伊利諾州去年的基本稅收總額也才507億元。此外，根據「國家成績單」(National's Report Card)數據，芝市八年級學生，只有21％的人閱讀能力達標，表現欠佳，而工會仍然提出令人咋舌的鉅額要求，讓許多人相當吃驚。

伊利諾州政策學會公布了長達142頁、由CTU向CPS提出的新合約，教師工會要求在2028财年前，每年將教師工資至少調高9％。根據的分析，芝加哥公校教師的平均年薪現為9萬3182元，如果按照工會要求，到2027-2028學年，教師平均工資將增加一半，達到14萬4620元。

根據人口普查 局統計數據，上述薪資水平相當於芝加哥家庭中位收入的兩倍多。

芝加哥論壇報報導，芝加哥公校今年的總預算將超過90億元，比五年前的74億增長了近30％，而所增長的金額，主要體現在教師工資調升。論壇報稱，芝公校教師的工資在全美大城市教師年薪中名列前茅。

人口普查數據顯示，上學年CPS每名學生的花費超過2萬1000元，遠遠高出全美平均水平的1萬4347元。

工會還要求，當教師或輔導員所分配的學生人數超過合約規定上限時，向教師發出每學期每名學生1000元的津貼；此外，服務年限超過30年的員工，退休時要額外發放2500元獎金。

雖然CTU提出的金額讓人感到匪夷所思，但該工會與現任芝加哥市市長強森關係密切，強森在之前曾擔任芝教師工會的立法協調員，後來並由工會力薦競選市長，且提供了數百萬的競選資金，因此工會在芝市的政治影響力不容忽視。

CTU的500億經費計畫中，還希望將更多納稅人的資金用在新移民，工會要求向入讀公校的尋求庇護家庭學生，每人提供2000元經費，來幫助他們學習、交通及心理諮詢。

工會還要求在646所公校，每所配備一名「新生聯絡員」，並將閒置的學校設施改建為新移民住房。

芝教師工會的合約將在6月30日到期，目前工會已經把新合約送至芝加哥公校系統，並開啟協商。