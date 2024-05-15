華僑救國聯合總會 會長童惠珍訪芝城

童惠珍(前右三)訪芝城，並出席了此間僑社的歡迎晚宴。(特派員黃惠玲／攝影)

中華民國 「華僑救國聯合總會」理事長童惠珍日前到芝城 訪問，她走訪此間僑社時表示，該會將致力推動海外跨世代僑胞間的交流與互動，重新打造這個已經有72年歷史的橋聯總會。

童惠珍在芝城停留期間，先後拜訪駐芝加哥 台北經濟文化辦事處、美中華人敬老會、東南亞中心、協勝公會，之後還前往南華埠中山公園向國父孫中山銅像獻花，隨即到中華會館、國民黨美中支部及國父紀念館，晚上芝城僑界則在南華埠翠亨村酒家設宴歡迎。

童惠珍表示，她今年2月17日上任理事長後，就計畫要聯繫各地僑胞，並加強跨世代溝通，她說，華僑是革命之母，回顧1952年成立華僑救國聯合總會，宗旨是凝聚僑心，聯繫海內外僑胞，促進海外僑社興盛，發揚中華文化，推展海外華文教育，此外也要協助華僑融入僑居地主流社會，並照顧歸國華僑及僑生等。

芝城僑社歡迎童惠珍到訪。(特派員黃惠玲／攝影) 童惠珍(中)頒發聘書給芝城楊潮湖(左)、徐曙明(右)。(特派員黃惠玲／攝影) 童惠珍拜訪芝加哥中華會館。(特派員黃惠玲／攝影)

她特別提到，僑聯總會成立72年以來，持續舉辦全球華語文競賽，每年還舉辦海外優秀青年選拔、華文著述獎徵選、海外華校學生書法、圖畫比賽等活動。在新冠疫情後，更擴大辦理海外青年英語服務營，讓海外新一代僑青認識中華民國台灣。而許多人至今也都仍會定期收到僑訊月刊。

童惠珍說，現在海外僑社的最大隱憂，就是跨世代傳承青黃不接，她誓言上任後要將台灣的歸僑團體整合，並加強海外僑胞跨世代間的互動交流。

華僑救國聯合總會在世界各地有35個辦事處，美國有16個辦事處，童惠珍說，她殷切期盼大家跟她緊密合作，一起將僑聯總會發揮更大功能。

項邦珍(右)致贈「芝加哥中華會館歷史紀實」給童惠珍(左)。(特派員黃惠玲／攝影)

童惠珍(左)頒發聘書給黃伍佩玲(右)。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥中華會館主席項邦珍對童惠珍來訪表示熱烈歡迎，她並代表會館致贈「芝加哥中華會館歷史紀實」一書給童惠珍。

晚間的歡迎餐會，由中華民國僑務委員徐曙明主持，來自芝城僑社的100多位代表出席，駐芝台北經文處處長類延峰在席間致詞表示，童惠珍學經歷豐富，擔任僑聯總會會長後，更積極促進僑社團結、服務僑社，並協助中華民國外交。

當晚童惠珍並向底特律、芝加哥地區的理事頒發聘書，同時感謝他們的積極參與。