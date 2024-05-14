波音生產延誤 衝擊芝城夏季旅遊

因應波音製造問題，西南航空正採取限制招聘、要求員工休假等對策，甚至計畫減少中途機場的航班。(特派員黃惠玲／攝影)

波音公司的生產製造延誤問題，將使芝加哥 歐海爾國際機場在繁忙旅遊季的夏天受到衝擊。包括西南航空(Southwest Airlines)、美國航空(American Airlines)、聯合航空(United Airlines)等，都因此相繼裁減班機數量、暫時停飛部分國際航線，以及要求飛行員自願休假因應。

根據航空資料處理分析機構睿思譽(Cirium)的數據，西南航空今年夏天從歐海爾機場起飛的航班數量將減少33％，以應對波音公司購買的飛機延誤及疲軟的財務業績。

波音公司的延誤還導致美國航空暫停了從歐海爾機場飛往巴黎的航班，此外也促使聯合航空在5月、6月份，要求部分飛行員自願休假。

據Cirium稱，歐海爾機場5至8月間，包括美國航空以及聯合航空在內的定期航班總數，仍將比去年同期增加，但受到波音延誤影響，歐海爾機場今夏旅客流量，再次落後於疫情 前。

航班預定網站Going的發言人納斯特羅(Katy Nastro)說，波音公司面臨的挑戰，已經波及一些航空公司，不過對於今夏要出遊的旅客來說，儘管航班削減，但應不會造成機票價格的全面提高。她說，事實上，機票價格不可能達到疫情緩和後，每個人都想搭機出遊的2022年夏季高點。

納斯特羅說，票價雖不會創新高，但波音公司生產延誤，下半年有旅遊計畫的乘客，將會感受到航班選擇減少的痛苦。

波音公司在飛機安全問題上，面臨越來越多的審查，且有越來越多的舉報人指責波音公司偷工減料，特別是今年1月阿拉斯加航空一架737 Max客機，在飛行過程中發生門塞爆裂，在飛機上留下一個大洞。這起爆炸事件使波音在從2018年、2019年兩宗Max噴射機致命墜機事故恢復的過程中，進展停滯不前。

此後幾個月，波音一直在為生產放緩而掙扎，這也意味著這家公司為客戶提供的飛機數量減少，在此同時，波音的競爭對手Airbus也積壓了大量飛機訂單。

西南航空對此表示，正採取限制招聘，並要求員工休假，同時改變航班時刻應對，除歐海爾機場外，西南並計畫從四個機場停飛，且削減在亞特蘭大 的航班。西南甚至計畫減少芝加哥大本營中途機場的航班數量，降幅約3％。

美國航空表示，受到波音787飛機生產延誤影響，該公司將削減12條長途航線的服務，在芝加哥方面，從9月3日到明年夏季時間，將暫停歐海爾機場到巴黎戴高樂機場的航線。

根據統計，歐海爾機場至今仍未恢復到疫情爆發前的服務水平，各航空公司今夏安排從該機場起飛的航班，比2019年同期減少了約6％，航班總數則縮水了17％。

中途機場去年的客流量則已超過疫情前的2019年，今年夏季該機場的航班數量也比疫情前多。