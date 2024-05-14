增55% 印度躍升伊州海外遊客最大市場

芝加哥為到訪伊利諾州遊客的重點目的地。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州商務及經濟機會廳(DCEO)旅遊辦公室最新統計指出，伊州 2023年的國際遊客高達216萬個，比2022年大幅增長了39％，國際旅客並為伊州經濟挹注了將近27億元，比前一年提高了47％。不過，受到芝城直飛中國航班至今仍未恢復等多方面影響，以前曾一度為伊州重點開發的中國遊客，這幾年到訪人數明顯縮水。

州長普力茲克表示，這是該州旅遊業的里程碑，象徵著伊州是世界級的旅遊目的地。DCEO主任李查德斯(Kristin Richards)說，旅遊業在伊州經濟中發揮至關重要的作用，尤其可推動就業機會、帶動商業增長。

統計顯示，2023年到伊州旅遊的前五大國際市場，包括加拿大 、墨西哥 、印度、英國、德國。加拿大到訪芝城的遊客人數，從前年的42.5萬增加到62.7萬，增幅高達48％；而除了加拿大、墨西哥之外的國際旅客，也從2022年的96萬3000人提高到134萬7000人，增幅為40％。

在國際遊客中，印度到訪伊州的人數漲幅明顯，從2019年到2023年，人數增加了55％。

墨西哥也為此攀升趨勢做出了貢獻，該國到芝城的旅遊人數，從20222年的16.4萬人，增加到18.3萬，增幅12％。

伊州旅遊辦公室表示，該辦公室跟英國、德國、墨西哥的海外辦公室密切合作，成功向國際旅客推廣伊州旅遊。

根據最新數據，伊州在2022年接待了國內國際共1.11億人次的遊客，消費額達440億元，與2021年相比，增加了1400萬人次，消費額也提高了120億元。

根據伊州旅遊辦公室的數據，2017年的伊州總遊客數量創歷史紀錄，達到近1.14億，當年的國際遊客的數量有236萬人，大多來自加拿大、中國、英國、墨西哥、日本和德國。