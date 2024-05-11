COVID新變種傳染力強 公衛專家籲打疫苗

醫生呼籲高危人群施打最新版新冠疫苗。(本報檔案照片)

新冠病毒新變種「FLiRT」家族，正在全美範圍內傳播，西北大學傳染病專家墨菲(Dr. Robert Murphy)說，雖然症狀及嚴重度似乎與之前的COVID菌株差不多，但這個新變種的傳播性目前看起來更強，由於現階段芝加哥 以及全美各地的疫苗 接種率很低，一些公衛專家對此表達了擔憂。

墨菲說，新的、傳染性更強的變種出現了，「COVID-19仍與我們同在，與流感和RSV相比，COVID-19會在淡季時造成重大問題。」墨菲因此呼籲公眾，及時接種COVID疫苗，尤其是那些感染該病毒後，可能出現嚴重併發症的高危人群。

雖然大部分人因接種疫苗或曾感染過新冠病毒而具有一定的免疫力，但墨菲指出，對於COVID-19，免疫力會隨著時間推移而減弱。

根據聯邦疾病防治中心(CDC )4月底的數據顯示，一種FLiRT變異體KP.2，估計占近期新冠病例的四分之一。這也意味著這種變異體已經超過之前最常見的菌株JN.1，JN.1在很大程度上引發了冬季呼吸道季節期間的新冠病例及住院人數激增，與此同時，流感以及嬰幼兒呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus, RSV)感染也接踵而至。

CDC到4月底的數據指出，JN.1變種估計占全美近期COVID病例的22％左右。而同時間FLiRT變異體KP.11占全美新冠病例的7％以上。

一些公共衛生專家對於病毒新變種的出現表示擔憂，因為目前公眾接種最新疫苗的比率偏低。芝加哥公共衛生局臨時副局長布萊克(Stephanie Black)說，疫苗接種率這麼低讓人不得不擔心。她補充，更新版的新冠疫苗，可望在今年秋季上市。

根據伊州綜合自動接種疫苗登記的統計，只有16％的芝加哥居民接種了最新的新冠疫苗。其中65歲到74歲的人接種率高，達34%，75歲及以上者則有將近39％打了新版新冠疫苗。

CDC的數據則顯示，到4月下旬為止，全美有23％的成人接種了最新的新冠疫苗，兒童施打比率則為14％。