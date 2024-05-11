密西根人文協會 推動文化交流獲肯定

類延峰(右)捐贈年畫版畫給安娜堡圖書館。(主辦方提供)

密西根州 華士特諾郡(Washtenaw County)第7區郡委員拉巴瑞(Andy LaBarre)，日前在安城公共圖書館 ，公布一份由該郡九位委員簽署的官方宣言稱，5月為亞太傳統月，5月12日至19日為台美傳統周，該宣言並高度讚賞密西根人文協會過去22年與在地文化機構合作的成就。

駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰日前代表中華民國文化部紐約台北文化中心及國立台灣美術館 ，隨後將八幅龍年版畫年畫，贈送給密西根州安娜堡公共圖書館，並由館長奈伯格(Eli Neiburger)代表接受。這批版畫將在該圖書館展覽至6月2日為止。

貴賓接受贈送的國美館的龍年版畫年畫。(主辦方提供)

上述活動是密西根人文協會推出的系列交流活動之一，當天帶著民謠團到訪安娜堡的屏東縣縣長周春米，也致贈一把月琴給安娜堡市市長泰勒(Christopher Taylor)，藉此表達對該市成立200年的祝賀。周春米之後還捐了另一把月琴給密西根大學Stearns樂器收藏館。

兩位密西根州參議員張理(右)與Sue Shink贈送官方感謝狀。(主辦方提供)

此外，密西根人文協會會長楊逸鴻頒發2024年文化大使獎給僑務顧問邱美智，感謝她多年致力於宣傳台灣文化。

2024文化大使獎得主邱美智(左)，中為楊逸鴻，右為2023年得主司徒達森。(主辦方提供)