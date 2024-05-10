全球中餐博覽會 5/18芝城登場 擴大交流

美中餐飲協會、美國中餐聯盟、餐飲家雜誌聯合宣布，「第六屆全球中餐博覽會」18日至21日在芝城麥克米克展覽中心登場。(特派員黃惠玲／攝影)

美中餐飲協會、美國中餐聯盟、餐飲家雜誌8日宣布，由該三組織共同主辦的「第六屆全球中餐博覽會」，將在18日到21日於芝加哥 麥克米克展覽中心舉行的國際餐飲展(National Restaurant Association Show)登場，今年中餐展位面積將比去年翻倍，活動中並將頒發餐飲家金像獎。

美中餐飲協會會長鄭時坦、美國中餐聯盟 主席鐘富華、「餐飲家」雜誌總編劉一萬(Ivan Liu)，還有中國駐芝加哥總領事館僑務組組長張軍鵬、領事曹潔，以及美亞健康協會執行主任劉紅、華埠 更好團結聯盟執行主任陳本恩等人，出席了當天的發布會。

鄭時坦說，美國的華人 有75%都是靠餐飲業生存，如何找出中餐業更好的出路，相信是華人社區最關心的議題之一。他希望藉這次展會，提供更豐富的經營及趨勢信息。鄭時坦也提到，今年的展位面積比去年擴大了約一倍，有30多個，其中包括許多智能化軟硬體產品。

張軍鵬致詞時，特別肯定美中餐飲協會致力於弘揚中餐文化、推動美國中西部地區中餐業繁榮發展，並積極打造中餐從業者展示和交流平台，他期待中餐從業者在本屆博覽會上充分展示中餐文化的獨特魅力、深入探討交流中餐創新發展，進一步促進中美民間友好交流。

劉紅表示，過去兩年，美亞與美中餐飲協會、福建總商會等僑團聯合舉辦「中餐技能提升培訓班」，培養了一批批的中餐業專業人才，她說，中餐行業的興衰，與華人在美國的發展息息相關，今年的餐飲展將有突破性的中餐經營介紹、展示。

鐘富華表示，這屆中餐博覽會的幾大亮點，包括高科技在中餐行業的產品及解決方案，其次是參展成員囊括餐飲上下游產業鏈，再來則為將傳統中餐與現代中餐結合。

智能化點餐管理系統的Manusifu公司的張廣達、 炒菜機器人Hestia公司的華楊波，也在發布會中說明了展示重點。

有關國際餐飲展相關信息，可查詢官網：www.nationalrestaurantshow.com。