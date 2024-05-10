芝郊區51歲華婦 遭假中國警察詐走160萬

蘇黎世警局表示，一名華婦遭假冒的中國警察騙走將近160萬。(蘇黎世警局)

儘管假冒中國警察詐騙案件已不是新鮮作案手法，但直到目前仍有人上當受騙。一名住在芝城 西北郊蘇黎世湖(Lake Zurich)的華婦，日前向當地警方報案表示，過去幾個月她被一位自稱調查刑事案件的中國警察，騙走將近160萬元。

蘇黎世警局副警長加夫尼(Colin Gaffney)說，該局在上周四接到該市一名51歲的婦女報案，稱自己遭到長達數個月的電話詐騙。加夫尼表示，51歲的受害婦女說，她一開始是接到一通陌生來電，對方自稱為正在調查一起刑事案件的中國警察。

這名婦女不斷被告知要將指定的金額匯到不同帳戶，才能避免遭到起訴。加夫尼說，大約五個月的時間內，受害婦女轉出金額累計達158萬元。加夫尼說，聯邦調查局正在協助調查此案。

早在2023年4月，聯邦調查局就曾發布一則關於犯罪分子冒充中國當局，並以華人 為詐騙目標的提醒。FBI 指，通常這些騙子會告訴受害人他們是金融犯罪嫌疑人，並威脅受害者如果不支付所要求的款項，將會被逮捕或受到暴力侵害。

FBI稱，犯罪分子通常會打電話給受害者，並偽造來電顯示是從中國公安部、中國地方警局或中國駐美國領事館撥出的號碼。也有部分是透過在線應用程序進行對話。

詐騙者可能會向受害者出示假造文件作為指控證據，包括看起來很逼真的逮捕令，或有關涉嫌犯罪計畫的複雜細節等。此外，這些犯罪者一般都會對受害者具有基本了解，讓其詐騙行為更合理化。

FBI表示，一旦成為詐騙受害者，可向FBI網路犯罪投訴中心舉報，網址：www.ic3.gov。