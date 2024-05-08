芝11區強烈反對 市長強森撤回收容所計畫

強森團隊在未與業主聯繫的情況下，就告知11區區長李惠華要把3951 S. Canal的建物改為移民收容所。(google map)

在芝加哥 市11區區長李惠華及當地大樓業主的強烈反對下，芝加哥市市長強森6日宣布，撤回在橋港區運河街夾39街設置移民 收容所的計畫，強森原想在今年8月中旬民主黨 全國代表大會前，將市中心收容所的移民轉到11區的新地點。

強森在短短幾天內改變心意，主要因為李惠華及橋港區收容所預定地點的業主均強力反對該計畫，其中預定地大樓業主表示，市府從未告知他們有關將3951 S. Canal St.大樓要改座收容所的計畫。

該大樓的業主Bajaj醫藥公司稱，「很驚訝聽到是要把我們的物業做為移民收容所的新聞報導」，該公司表示，他們沒有收到任何市府官員的聯繫，更不打算同意將該處大樓作為任何公共用途。

市府家庭與支持服務局(DFSS)承認，該計畫的確沒有跟業主聯繫過，但稱已跟物業主的仲介及市府供應商談過。

芝市議會第一位民選華裔區長李惠華，5日曾針對市府擬將橋港區大樓改為收容所的議案表示「非常震驚」，她表示，強森團隊在移民危機問題上的所展現的領導力搖擺不定。她說，「沒有人跟業主聯繫，究竟發生了什麼事？這讓人實在大開眼界，讓人質疑市府是如何管理的。」

市府6日將該計畫撤回後，李惠華表示，「很高興也很感激」，但她在前一天對於市府的強烈批評，也顯示了其對市長團隊的挫敗感達到新高度。

當時李惠華說，將移民安置在鐵軌環繞的工業區，存在環境及安全方面的擔憂，而最令她失望的是，政府對此做法的解釋是「計畫在民主黨8月大會前，關閉市中心的移民收容所。」

李惠華說，她被告知市府要在7月1日前將移民遷至橋港區大樓，希望她配合做好準備，「這種做法令人很不安。」

強森團隊對於該市移民安置的解決，過去以來一直受到嚴厲批評，尤其去年他一意孤行，未與居民溝通的情況下，強行計畫在華人聚居的布萊頓公園(Brighton Park)興建大型收容移民的帳篷營，引發社區激烈反抗，最終因該區環評沒有過關而遭州府要求停工才作罷。

此外，強森也試圖在西北區到羅斯蘭區(Roseland)等多個地點，試圖搭建移民收容所，但都受到不同政治派別議員的批評抱怨，強森的系列舉措導致選民對其處理移民問題能力高度質疑，甚至引發罷免市長聲浪。

之前曾投票支持強森撥款7000萬解決移民危機的李惠華說，「市府為此花費了鉅資，但現在我們看到的回報竟是如此，」她形容，「就像我們支付了麗思卡爾頓五星酒店的費用，但卻只享受到汽車旅館的服務。」