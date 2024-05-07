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密州人文協會慶22年 恆春民謠加舞獅掀高潮

【密西根州訊】
密西根舞獅隊團長賀婉青(右一)致贈獅頭抱枕給屏東縣長周春米(左二)，類延峰(右二)、楊逸鴻(左三)、蔣序龍(左一)也在場參與。(Ivan Tang提供)
密西根舞獅隊團長賀婉青(右一)致贈獅頭抱枕給屏東縣長周春米(左二)，類延峰(右二)、楊逸鴻(左三)、蔣序龍(左一)也在場參與。(Ivan Tang提供)

台灣屏東縣長縣長周春米日前率領恆春民謠藝師團訪美，並在密西根州安娜堡市圖書館推出「半島風聲相放伴」民謠音樂劇，精彩演出贏得熱烈掌聲。主辦單位密西根人文協會在表演告一段落後，為恆春民謠藝師團接風，並舉辦了歡慶成立22年紀念晚宴，共有200多人到場同慶。

人文協會當晚邀請到安娜堡的學生樂手Angela彈琵琶、李宇哲演奏電子琴，來替演唱「月琴」的游文月伴奏，並藉此向恆春來的阿公阿嬤傳藝師致敬。

晚宴精心安排了密西根舞獅隊學生熱情接待，讓首次出國的長輩們倍感溫馨，舞獅隊學生並以創新的舞蹈結合傳統舞獅，迎接恆春藝師團的到來，隊長蔣立閎特別安排江南Style的現代舞獅，展示了文化傳承與創新的結合。

密西根人文協會會長楊逸鴻會表示，這場活動不僅迎來了由周春米及屏東縣40人的文化訪問團，更為「密西根台灣週」增添了豐富文化色彩。此外，活動中還舉行了台灣國家美術館捐贈12生肖「龍年」版畫給安娜堡公立圖書館的儀式，也同時宣佈下半年將邀請著名的雲門舞集在密西根大學演出。

由州長任命的密西根州亞太裔事務委員蔣序龍，讚揚了人文協會在社區文化長期根植和顯著的影響力。他特別指出，協會在亞太裔月期間成功爭取舉辦「台灣周」，增進

主流社會對台灣多元文化的了解。

駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰、周春米縣長，與同桌的密西根的三位州參議員及三位州眾議員，熱烈交流未來台美合作的展望。

密州法院法官Brian Hartwell跟他台裔妻子陳伶伃，都對周春米及訪問團成員表達了誠摯歡迎。密西根大學的聽力醫師劉耀仁是屏東縣長治鄉的客家人，他跟另一半、密大

教授Kim Lewis也出席了晚宴，迎接鄉親到訪安娜堡大學城。

為了支持來自恆春的民謠藝師團，密西根舞獅隊的團長賀婉青與她的團隊積極參與籌備工作。學生與家長志工們負責晚宴的接待、攝影及場地佈置，還特別致贈了獅頭抱枕給周春米。

密西根舞獅隊致力於在主流社會推廣台灣的舞獅文化，與人文協會的理念一致。通過文化的交流，不僅促進了台美之間的互動，也成功引起了主流社會的關注和認同。

密西根琵琶樂手Angela 、李宇哲電子琴伴奏，配合游文月高亢的嗓音演唱月琴。(...
密西根琵琶樂手Angela 、李宇哲電子琴伴奏，配合游文月高亢的嗓音演唱月琴。(Ivan Tang提供)
賀婉青(左)、蔣序龍合唱民歌時代的「請跟我來」，跨時代接力，向民謠時代致敬。(I...
賀婉青(左)、蔣序龍合唱民歌時代的「請跟我來」，跨時代接力，向民謠時代致敬。(Ivan Tang提供)
密西根人文協會歡慶22週年紀念晚宴，有200人參與盛會。(Ivan Tang提供...
密西根人文協會歡慶22週年紀念晚宴，有200人參與盛會。(Ivan Tang提供)
密西根舞獅隊隊友穿套裝、西裝打領帶，說中文，擔任招待貴賓的親善大使。
密西根舞獅隊隊友穿套裝、西裝打領帶，說中文，擔任招待貴賓的親善大使。
密西根舞獅隊準備「喜迎貴賓，大展宏圖」，迎接屏東藝師團的到訪，祝福密西根人文協會...
密西根舞獅隊準備「喜迎貴賓，大展宏圖」，迎接屏東藝師團的到訪，祝福密西根人文協會22週年大展鴻圖。(Ivan Tang提供)

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