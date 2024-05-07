著名網站StubHub竟買到假票 芝父女氣炸

BBB提醒，夏季到來音樂會及各種表演增加，購買門票要提高警覺。(特派員黃惠玲／攝影)

一位住在芝城 郊區的爸爸，花了近300元從著名的二手票網站StubHub，買了兩張在芝加哥 市中心劇院的音樂會門票，然而當他興沖沖帶著女兒抵達現場時，票卻怎麼都刷不過檢票機，意外的結果讓父女氣炸。優良商業局(BBB)提醒，隨著夏季來臨，各種活動出籠，購買門票務必提高警覺，以免掃興之餘還損失金錢。

受騙的父親伊伯哈特(Scott Eberhart)分享自己的慘痛經歷表示，他去年11月就在StubHub支付了295.95元購買了這場Mitski樂團演出的門票，到演唱會當天開心帶著女兒跟一個朋友一起到市中心的芝加哥劇院(Chicago Auditorium Theatre)，沒想到拿出門票給門口人員掃描時，卻被告知票是假的。

他說，「當時有劇院的工作人員來回走著說，StubHub已經大量不當發行的門票作廢。」還好最後因為當天演唱會沒有完售，所以他現場又花錢買了門票去演唱會讓女兒圓夢。

他表示，自己是第一次從StubHub買票，竟然就買到假票。更氣人的是他試圖向StubHub要回該筆票錢時，卻收到信息稱，「演唱會已經結束，所以不可能退款。」後來他告知StubHub，已向媒體投訴後，StubHub才把票款退給伊伯哈特。

優良商業局警告，不管再購買哪一種活動門票，都要小心假票騙局。芝加哥及北伊州優良商業局主席柏納斯(Steve Bernas)說，門票詐騙的案例不斷增加，且一些原本可信度高的售票網站也被波及。柏納斯說，有很多網站讓人以為是合法的票務仲介，但實際上並不是，「假網站複製黏貼了真網站的圖片。」

BBB建議，不要使用銀行卡(debit card)買門票，盡量使用信用卡 ，一旦發現門票是假的，即可向信用卡公司要求不支付費用。購買前，先在BBB 網站和其他線上搜尋上搜尋評分和評論，此外，值得信賴的賣家應該會有以「HTTPS」開頭的安全網站，並且網址列上有一個鎖頭符號。在售票處或場館的官方網站購買門票始終是最安全的方式。同時務必小心透過社群媒體購買門票。

至於為何StubHub會售出假的門票？根據該公司表示，該場演唱會一共有18位顧客遇到跟伊伯哈特一樣的遭遇，目前該公司仍在進行調查。