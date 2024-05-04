芝公校暴力犯罪增26% 逮捕率新低

芝加哥公校去年校園暴力犯罪案件比前年增加26％。(伊州政策學會官網截圖)

伊利諾州智庫「伊州政策學會」(Illinois Policy)新公布一份報告指出，芝加哥 公立學校(CPS)的暴力犯罪 去年增加了26%，而逮捕率則降到歷史新低的8％。

根據統計，芝加哥公校 犯罪案件2023年總計224宗，比2022年的178件高出26％。在此同時，該學會表示，由於芝加哥公校教師協會(CTU)以及前CTU職員、現任芝加哥市市長強森的主導，於去年終止了校警入駐，導致高犯罪案件同時，逮捕率卻降至有史以來的最低紀錄，只有18宗案件嫌犯落網。

統計指出，去年有163所學校發生暴力案件，其中145所學校的涉案人都未被逮捕，逮捕率僅8％。2009年平均每家芝加哥公校就有兩名校警駐守時，逮捕率為42％。

由芝加哥警方的數據顯示，去年芝公校在校內建築或校園內，所發生的224起暴力犯罪，包括謀殺、搶劫、販運人口、嚴重襲擊、嚴重毆打及性侵等，都列入暴力犯罪類別。報告指出，其中使用武器襲擊以及強姦，在所有犯罪類別中的占比明顯成長。

去年犯罪案件中，最主要的暴力行為是嚴重毆打，即攻擊者故意對受害者造成嚴重身體傷害、使用致命武器實施行為或傷害教職員，此類案件共98宗。

第二常件的是嚴重襲擊，涉及對個人進行暴力威脅，同時使用致命武器，或對教職員、弱勢受害者進行暴力威脅，去年有75起。

布魯金學會(Brooking Institute)的研究表明，學校有校警(又稱資源官)，可將暴力犯罪減少30％，報告還發現，有校警的學校往往學校的犯罪報告數量會增加，特別是與槍枝有關的案件；研究還指出，警察存在於校園，會增加學生被捕、停學籍開除的比率。

該學區的634所學校中，目前有39所仍至少有一名校警，但根據芝加哥教育委員會在今年2月投票決定，下學年起，這些警察將全部從校園撤離，無論該校或學校理事會是否支持這項舉措。

前市長萊特福特本來規定，由各學校的校委會自行決定是否保留校警，因為每個學校最了解自己的需求。