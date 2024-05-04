我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

芝公校暴力犯罪增26% 逮捕率新低

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥公校去年校園暴力犯罪案件比前年增加26％。(伊州政策學會官網截圖)
芝加哥公校去年校園暴力犯罪案件比前年增加26％。(伊州政策學會官網截圖)

伊利諾州智庫「伊州政策學會」(Illinois Policy)新公布一份報告指出，芝加哥公立學校(CPS)的暴力犯罪去年增加了26%，而逮捕率則降到歷史新低的8％。

根據統計，芝加哥公校犯罪案件2023年總計224宗，比2022年的178件高出26％。在此同時，該學會表示，由於芝加哥公校教師協會(CTU)以及前CTU職員、現任芝加哥市市長強森的主導，於去年終止了校警入駐，導致高犯罪案件同時，逮捕率卻降至有史以來的最低紀錄，只有18宗案件嫌犯落網。

統計指出，去年有163所學校發生暴力案件，其中145所學校的涉案人都未被逮捕，逮捕率僅8％。2009年平均每家芝加哥公校就有兩名校警駐守時，逮捕率為42％。

由芝加哥警方的數據顯示，去年芝公校在校內建築或校園內，所發生的224起暴力犯罪，包括謀殺、搶劫、販運人口、嚴重襲擊、嚴重毆打及性侵等，都列入暴力犯罪類別。報告指出，其中使用武器襲擊以及強姦，在所有犯罪類別中的占比明顯成長。

去年犯罪案件中，最主要的暴力行為是嚴重毆打，即攻擊者故意對受害者造成嚴重身體傷害、使用致命武器實施行為或傷害教職員，此類案件共98宗。

第二常件的是嚴重襲擊，涉及對個人進行暴力威脅，同時使用致命武器，或對教職員、弱勢受害者進行暴力威脅，去年有75起。

布魯金學會(Brooking Institute)的研究表明，學校有校警(又稱資源官)，可將暴力犯罪減少30％，報告還發現，有校警的學校往往學校的犯罪報告數量會增加，特別是與槍枝有關的案件；研究還指出，警察存在於校園，會增加學生被捕、停學籍開除的比率。

該學區的634所學校中，目前有39所仍至少有一名校警，但根據芝加哥教育委員會在今年2月投票決定，下學年起，這些警察將全部從校園撤離，無論該校或學校理事會是否支持這項舉措。

前市長萊特福特本來規定，由各學校的校委會自行決定是否保留校警，因為每個學校最了解自己的需求。

芝加哥 暴力犯罪 公校

上一則

新州北野林 5/15起實施青少年宵禁

下一則

旅美南投鄉親會、華府台聯合辦郊遊

延伸閱讀

新州校車車禍師生2死 和解金達2050萬

新州校車車禍師生2死 和解金達2050萬
劫殺芝加哥警察 22歲嫌逃亡10天落網

劫殺芝加哥警察 22歲嫌逃亡10天落網
仇恨犯罪愈演愈烈 紐約市府推系列課程 助公校生學習包容

仇恨犯罪愈演愈烈 紐約市府推系列課程 助公校生學習包容
市長公校控制權再延 確保落實 「小班案」

市長公校控制權再延 確保落實 「小班案」

熱門新聞

曾經蕭條的洛克福德市，在華爾街日報新發布的房市排行榜中，異軍突起奪冠。(洛克福德市臉書)

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

2024-04-29 10:23
監視器畫面顯示，葛雷格帶柯瑞去健身房並強迫他在高速的跑步機上跑步，導致柯瑞數度摔落機台。(擷取Court TV 畫面)

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

2024-05-02 10:58
住在貝爾米德的孩子，大都進入蒙哥馬利高中就讀。(蒙哥馬利高中臉書)

亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

2024-05-02 11:53
截取自警方隨身監視攝影機 / WBNS 10 TV YouTube

我無法呼吸 疑佛洛伊德事件重演 俄州非裔男遭警壓背亡

2024-04-26 11:43
威斯康辛州霍雷布山中學外傳槍擊事件，一名14歲槍手遭警方擊斃，未造成其他傷亡。(美聯社)

威州14歲少年持長槍在校外行走 還沒進校園就遭警方擊斃

2024-05-01 22:05
維州阿靈頓的居民預期壽命達85.3歲。(維州阿靈頓政府臉書)

全美快樂城 這城市奪冠 北卡洛麗第7

2024-05-02 12:08

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑