爭取通過語言平等法 伊州華人不缺席

華埠更好團結聯盟1日參與「泛亞裔選民賦權聯盟」活動，前往伊州首府春田市呼籲議會通過多項與移民權益相關法案，前左五為華裔州眾議員馬靜儀。(華埠更好團結聯盟提供)

包括華埠更好團結聯盟等多個亞裔 團體組成的「泛亞裔選民賦權聯盟」(Pan-Asian Voter Empowerment Coalition)，1日前往伊利諾州首府春田(Springfield)，呼籲議會通過語言、移民 服務及教育平等等議案，落實移民社區的相關權益。

這項名為「亞裔行動日」的活動，有350多人參與，主要組織者、芝加哥亞美促進公義中心(AAAJC)的古普塔(Anooshka Gupta)說，該行動表明亞裔並不是不關心政治，反而亞裔是一股不可忽視的力量，「我們要讓立法者聽到我們的聲音，了解發生在移民社區的情況及需求。」

華埠更好團結聯盟1日參與「泛亞裔選民賦權聯盟」活動，前往伊州首府春田市呼籲議會通過多項與移民權益相關法案。(華埠更好團結聯盟提供)

古普塔說，泛亞裔選民賦權聯盟正在推動多項議案，包括通過「語言平等及使用法案」(Language Equity and Access Act，SB 3762)，還有每年撥款4000萬作為提供移民服務的經費；此外，聯盟也呼籲州府為亞裔歷史列入伊州公校課程的TEEACH法案，每年提供200萬元做為實施預算。

其中要求所有政府機構提供移民語言服務的SB 3762法案，去年已經通過州眾議會第一輪表決，後送參議會表決時做了部分修正，不久前並獲得全參議會投票 通過，日前送回眾議會後，已經由州眾議會移民委員會投票通過，將送交全州眾議會進行最終一輪的投票。

芝加哥亞美促進公義中心主任葛瑞斯.白(Grace Pai)補充表示，TEEACH法案在2021年通過，但法案過關後如何確實執行尤其艱難，「我們知道很多學區都在將亞裔歷史納入課程的安排及作業方面面臨挑戰」，她說，一些老師並沒有學過在美國亞裔的歷史，爭取經費的宗旨就是協助教師獲得更多教學資源。

華埠更好團結聯盟1日參與「泛亞裔選民賦權聯盟」活動，前往伊州首府春田市呼籲議會通過多項與移民權益相關法案。(華埠更好團結聯盟提供)

華埠更好團結聯盟執行主任陳本恩說，在包括華埠更好團結聯盟等非營利組織的努力下，亞裔選民在每次投票的參與率明顯提高，以該組織為例，芝市於2022年通過最新選區地圖，這份由16個非裔多數區、14個拉美裔多數區、18個白人多數區、一個非裔相對多數區組成的新版地圖，還包括該市有史以來第一個亞裔人口過半(50.08%)的「亞裔多數選區」。

帶著數十位華裔到春田市響應亞裔行動日的陳本恩說，「由此可證明指要亞裔團結一致，所能施展的政治權力其實非常強大。」