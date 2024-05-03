芝台聯會2024台灣時事講座 交流熱烈

芝加哥台聯會日前舉辦講座。(主辦方提供)

芝加哥 區台灣同鄉聯誼會日前在芝加哥華僑文教服務中心，舉辦了一場「2024台灣時事」座談會，以「在美中衝突中台灣應如何自處自保」為題的這場活動，吸引80多位與會者熱烈交流。

座談會由袁立平主持，會長謝蓉致歡迎詞及感謝大家參與，她並代表台聯會致贈感謝牌給主講者周賢孟、郭正崇及汪志雄。

芝加哥華僑文教服務中心主任蔡季穎、副主任陳怡珍及僑務委員徐曙明也全程參與了座談。蔡季穎說，今年2024年是超級選舉年，全世界有65個國家進行大選，台灣也完成了總統大選，象徵民主自由制度在台灣深根20多年的成就。他並代表僑委會歡迎海外僑胞5月20日回台參加總統就職典禮，線上報名5月10日截止。

周賢孟在講座中表示，國民黨 敗選的原因不外乎不團結、無初選制度、無中心思想、無整體戰略、無逆境鬥志、缺年輕選票，他語重心長的期許國民黨未來建立一套公平、公正、公開的初選，團結內部、前進校園與年輕人接觸，更期許立法院院長韓國瑜 維持中立，化解藍綠對立。

郭正崇則以詼諧幽默的圖解台灣面對近期國內的缺電危機，全台頻傳的停電事故，而新能源造價高昂、易生弊端，天然氣缺乏戰備儲存能力，風力和太陽能也都無法持續穩定供電，因此核能應是未來發展的方向，也是全球綠電的趨勢。

謝蓉(左四)頒贈感謝狀講座主講員給郭正崇(左一)、汪志雄(左三)、周賢孟(右二)。(主辦方提供)

汪志雄博士是Endeavor Health System生物統計學和研究資訊學的副總裁，他也是芝加哥大學醫學院的研究教授和芝加哥伊利諾大學的副教授。 他是許多 NIH、HRSA 和 VA 項目審查小組的成員，非常關心台灣時事的汪志雄，也經常在媒體和網路上發表文章。