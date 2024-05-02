薪水趕不上通膨 脫離無殼蝸牛有對策

通膨持續、利率高漲，讓人們要脫離無殼蝸牛越來越難。(pexels)

通貨膨脹加上利率居高不下，使得要實現擁有自己的住房的美國夢越來越難。對於支付高額房租、沒有足夠儲蓄 的年輕人來說尤其如此。金融專家表示，採用正確的攢錢方式、改善自己的信用分數、多利用政府提供的首購族優惠，有助提早脫離無殼蝸牛行列。

根據Zillow以及Bankrate最近的研究指出，工資的漲幅遠遠跟不上買房的成本。Bankrate資深經濟分析師哈默里克(Mark Hamerick)說，房價持續上漲及貸款 利率歷史高，導致要買房非常具有挑戰性。

調查顯示，自1980年以來，經過通貨膨脹調整後，庫克郡平均房價上漲了7萬5000多元，但同期該郡的平均工資只增加了8500元。

另方面，隨著房租也節節升高，要存到購房首付也變得越來越困難。1980年時，庫克郡約60％的租房者，只用不到月收入的三分之一，就足夠支付房租；然而到了2022年，只有50％的租客達到不需三分之一收入支付租金；這也意味著所儲蓄縮水，購房更加困難。

芝加哥市府財長康伊爾斯-爾溫(Melissa Conyears-Ervin)、CIBC銀行專員雲恩(Amy Yuhn)等金融專家，提出多項存頭期款及購房的建議：

如何攢錢？

-自動儲蓄：每月從支票帳戶自動轉帳一定金額到儲蓄帳戶。

-存下任何額外收入：不論是升職、發紅利或退稅，與其花掉不如全存入準備購房的儲蓄帳戶。

-儲存零錢：並非將零錢存到存筒，而是指一些銀行卡、信用卡 允許用戶在刷卡時，將消費金額四捨五入到整數，這些多刷的零錢可自動連結到儲蓄帳戶存起來。

-使用返現信用卡：盡量利用提供返現的信用卡消費，並確保每月還款，不要讓利息影響收入。

準備做為首付的資金 存到正確的帳戶

-高收益儲蓄帳戶：這些帳戶存取方便、流動性強，並有聯邦保險FDIC，是中短期儲蓄者的可靠選擇。

-貨幣市場帳戶：對於短期儲蓄者來說，貨幣市場帳戶是不錯選擇，但要花點心思找到收益可觀的帳戶。

-定存：這類到期領回的帳戶，利息比一般儲蓄帳號及貨幣市場帳戶高，但因注意到期時間是否與購房時間點吻合。

提高信用分數：

提高信用分可以決定是否能夠拿到最佳優惠的房貸利率。建。一般而言，740分及以上是非常好的分數，但並不需要一定要到這個分數才能買房，事實上，580多分到600多分，就符合貸款購屋資格。

此外，地方政府、州府、聯邦機構一般都會提供首次購屋族的優惠政策，例如首付要求較低、利息較低的貸款等，有需要者別忘了仔細查詢。