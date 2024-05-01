避免暴力 西北大學與挺巴師生達成協議

西北大學與「西北大學撤資聯盟」(Northwestern Divestment Coalition)達成協議，校方要求立即拆除音響及帳篷，且抗議者都要遵守學校政策，則可持續在校園示威至6月1日。(西北大學撤資聯盟)

呼籲加薩停火的反戰學運席捲全美各地校園，伊利諾州最先一波加入示威的西北大學 抗議者，一度與企圖制止聚集搭營的校方劍拔弩張，不過，西北大學4月29日宣布，已與抗議學生、教師達成協議。

協議要求師生拆除帳篷及音響，且所有人遵守學校政策，則抗議活動即可持續到6月1日，此外，西北並允諾資助兩名巴勒斯坦 訪問學者及五位巴國學生。

西北大學校長席爾(Michael Schill)向全校發出一封電郵宣布了該校與「西北大學撤資聯盟」(Northwestern Divestment Coalition)達成協議，校方要求立即拆除音響及帳篷，且抗議者都要遵守學校政策。

作為回報，示威活動可以在該校持續到6月1日，根據西北官網公布的協議，只有學生及該校教職員、工作人員可以參加抗議。此外，西北並同意每年資助兩位巴勒斯坦學者到訪，同時為五位巴勒斯坦大學生提供獎學金，校方並應允翻新一處社區建築，以作為中東、北非及穆斯林學生的聚會空間。

席爾表示，這項協議是由學生、教師與學校官員密切協商的結果，主要確保在其他校園看到的暴力及抗議升級，不會發生在西北大學。

最近幾周，全國20多所大學校園出現了挺巴的抗議營地，其中包括哈佛大學、布朗大學、密西根大學、奧斯汀德州大學，紐約的哥倫比亞大學則成為這場大規模、有時甚至是暴力運動的中心，示威者與警察發生衝突，校方乾脆宣布本學期的剩餘上課時間改為居家遠距上課。

芝加哥 地區的羅耀拉大學(Loyola University)學生在校園內靜坐示威，芝加哥藝術學院(Chicago Art Institute)、哥倫比亞學院(Columbia College)、羅斯福大學(Roosevelt Uni.)的學生組織則在市中心攜手舉行聲援巴勒斯坦的遊行。

芝加哥大學數百名學生29日在開始大學的主校區紮營，並要求大學揭露其捐贈基金的投資，抗議者指出，這些投資有利於以色列。學校回應表示，校方致力於維護學生抗議的權利，但如搭建帳篷將受到紀律處分，校方補充說，「相關人員已收到通知，如果繼續發生違規行為，學校準備採取進一步行動。」 。