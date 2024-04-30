時隔17年 芝兆蟬齊鳴 「蟬蛋糕」重新問世

Ben Fork Bakery從5月1日起推出蟬型蛋糕。(Ben Fork Bakery )

大芝加哥 地區再過幾周即將迎來罕見的雙蟬現象，而位於芝加哥地區的一家麵包店也將以獨特方式「慶祝」，該市高木市(Highwood)的西點店Bent Fork Ba​​kery宣布，將在時隔17年後再次推出蟬型蛋糕。

芝加哥街道清潔管理局旗下的林業處日前才發布有關逾兆蟬隻出土鳴叫的通告，並提醒居民留意防範。其中中西部及南部17州，今夏都會有萬蟬齊鳴的情形，美國則是221年來，第一次出現兩種周期的蟬，分別是每17年和13年出土繁衍的蟬，在今年將同時進入生命旺盛期。

Ben Fork Bakery 表示，該店的蟬型蛋糕將於5月1日回歸，麵包店稱，這些蛋糕的大小與紙杯蛋糕差不多，每個售價3元。蛋糕店地址：335 Waukegan Ave.，營業時間每周二到周六。

林業處說，蟬大多數無害，但會影響幼樹生長，不過，儘管今夏蟬隻數量將暴增，林業處並不打算停止種樹計畫。該部門說，該局將繼續種植直徑約2.5吋至3吋的樹木，但要注意的是，在蟬數量較多的地區，直徑小於2吋的樹木，可能會受到明顯損害，影響未來生長。