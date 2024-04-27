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挺巴示威 蔓延至華府、芝城校園

特派員黃惠玲／綜合報導
西北大學校園內的示威者聚集，要求加薩停火。(Arab Chicago ig截圖)
西北大學校園內的示威者聚集，要求加薩停火。(Arab Chicago ig截圖)

針對以色列與哈馬斯衝突的持續抗議活動，正在全美多所大學蔓延，其中華府地區的喬治華盛頓大學學生，在校園內設立了加薩團結營地，並持續呼籲學校公開支持加薩停火。芝城地區的西北大學校園也有相關抗議活動，示威者表示，除非西北大學停止投資以色列，否則他們不會停止抗議。

據喬治華盛頓大學官員稱，大約50名學生在大學校園內搭建了20個帳篷。 最初，學生原被告知他們必須在24日結束示威並拆除帳篷，但直到25日校方沒有強制執行該命令，抗議者和帳篷都仍在留在校園。

根據喬治城大學學生經營的新聞雜誌稱，華府大都會警察局(MPD)的少數巡警已經抵達集會現場，但在25日上午前，並未逮捕任何人。

喬治華盛頓大學媒體部門25日晚間7時50分發布聲明稱，「正如我們之前所說，該營地是未經授權使用大學空間的行為，違反了幾項大學政策。」

在此之前，學院公園馬里蘭大學(University of Maryland College Park)也在校園為加薩舉行靜坐，馬大集會組織者表示，他們呼籲馬里蘭大學放棄對洛克希德馬丁(Lockheed Martin)等公司的投資，抗議者稱這些公司支持以色列在加薩的戰爭。

西北大學校園的抗議活動從25日上午開始至今，聚集在校園Deering Meadow的參與者，並在該地點搭起了帳篷，示威者表示，他們要求加薩停火，並會抗議到西北大學停止在以色列的投資。

早些時候可以看到學生們手挽手形成人鏈，阻止警察到達帳篷營地。一名參與抗議的學生說，他們都希望西北披露投資並避免種族滅絕。

西北大學的一名猶太費爾德曼(Sam Feldman)則表示，他對此示威活動感到不安。他說，「如果你使用谷歌地圖，你就是在使用以色列技術。如果你有自動駕駛汽車，那就是以色列技術。在當今世界，從以色列撤資是不可能的。」

西北大學表示，在Deering Meadow搭帳篷過夜，違反了該大學政策。西北大學聲明稱，「今天，我們社區的成員以及與西北大學無關的個人，在Deering Meadwo建立了營地，這違反了大學的政策。」

西北校園內目前尚未逮捕任何人，但還不清楚接下來會發生什麼事。

西北大學 以色列 加薩

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