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芝加哥熊隊公布47億新球場計畫 伊州州長持疑

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥熊隊提案在密西根湖畔新建全新圓頂球場。(芝加哥熊隊)
芝加哥熊隊提案在密西根湖畔新建全新圓頂球場。(芝加哥熊隊)

芝加哥美式足球熊隊(Bears)日前公布一項改造主球場計畫，球隊總裁華倫(Kevin Warren)表示，將耗資47億打造一個透明圓形屋頂的全新球場，將現有的士兵球場(Soldier Field)重振為芝市「皇冠之珠」。不過，伊利諾州州長普立茲克對此抱持懷疑，加上積極反對破壞湖畔景觀的「公園之友」(Friends of the Parks)也不表支持，該改造計畫未來前途不明。

華倫介紹，47億中的32.2億要用來蓋新的圓頂球場，球隊將自籌20億元，然後美國橄欖球聯盟(NFL)將提供三億元，球隊並計畫從伊州政府借貸九億元，之後再從芝市的2％酒店稅收入償還。此外，改善基礎建設將花費3.25億元，因此光球場及基礎建設就要花掉35億元。

芝加哥熊隊提案在密西根湖畔新建全新圓頂球場。(芝加哥熊隊)
芝加哥熊隊提案在密西根湖畔新建全新圓頂球場。(芝加哥熊隊)

然而酒店稅收入並無法保證可以足夠支付借貸，一旦酒店稅收入不足時，納稅人就必須彌補期間差額。

普立茲克對此計畫表示，「我對此提案持高度懷疑，我不知道對納稅人來說是否是一筆好交易」，他說，「我不確定此投資是否為納稅人最優先考慮的項目。」可能知道州長並不支持該項計畫，當天的發布會並未見州長身影。

相對於州長的態度，芝市長強森明顯傾向支持該項目，他在發布會上面帶微笑的說，「今天是芝加哥美麗的一天，很高興熊隊決定留在芝城。」他還表示，此項目不會給芝加哥居民帶來新的稅收負擔，但他卻沒有說明市府將如何協助支付體育場初期需要的3.25億基礎建設經費。

芝加哥熊隊提案在密西根湖畔新建全新圓頂球場。(芝加哥熊隊)
芝加哥熊隊提案在密西根湖畔新建全新圓頂球場。(芝加哥熊隊)

非營利組織「公園之友」表示，城市湖濱保護條例規定湖畔只能用於公共用途，而熊隊球場計畫倉促且不透明，這對納稅人來說並非好事。「公園之友」還說，熊隊稱在受保護的湖畔土地蓋圓頂體育場，將使芝加哥成為一座偉大的城市，「我們已經是偉大城市，就是因為湖畔受到保護。」

這項計畫首先必須通過伊州議會投票通過，然而伊州州眾議會議長華許(Emanuel Chris Welch)甚至表示，如果熊隊想在議會春季會期通過此方案，結果可預想會「慘遭失敗。」

芝加哥 伊州 華倫

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