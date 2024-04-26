美中餐飲會中餐國際論壇 5/19芝城登場

美中餐飲聯合會宣布在5月19日舉辦中餐國際論壇。(主辦方提供)

2024年全國餐飲展(National Restaurant Association，NRA)將在5月18日到21日於芝市麥克米克展覽中心登場，美中餐飲業聯合會也將在活動期間，推出「推動科技創新賦能，加強合作連鎖發展、提升國際中餐品質」的論壇，進一步深入探討高新科技在中餐行業的應用。

美中餐飲業聯合會主席胡曉軍表示，第七屆美國中餐國際論壇將在5月19日下午1時至4時，於麥克米克展覽中心會議室N-136推出，他說，本屆論壇特別由瀘州老窖國窖1573冠名贊助。

包括中國駐芝加哥 總領館僑務組組長張軍鵬、領事張澤明、NRA副總裁瑪利庫(Lisa Malikow)、華聯會主席何達權及理事長鄭征、華商會會長李建明、伊州務卿亞裔 顧問委員會主席馬森柱、香港華協會會長余杏瑜、科工專會長楚非、芝加哥兩會會長方燕輝、周群厚等人，都出席了論壇發布會。

胡曉軍說，業者加強合作，走向連鎖發展，逐步邁向精緻，是美國中餐行業的未來發展方向。在提升中餐品質上，美國中餐業要與中國餐飲業接軌學習，中餐的味道是根，中餐的文化是魂，要將中餐的根與魂與美國實際相結合，發揚光大。他說，今年的論壇，將有來自美國30多個州的代表以及來自中、韓、新加坡 與歐洲等國家的代表參與。

張軍鵬向美中餐飲業聯合會即將再次舉辦美國中餐國際論壇表示祝賀，他說，美中餐飲業聯合會自成立以來，在胡曉軍的帶領下，關心支持母國發展建設，秉持創會宗旨，長期致力于弘揚中華飲食文化，努力打造具有國際影響力的餐飲業交流平台，成績有目共睹。

瑪利庫致詞說，美國國際餐飲展是中美餐飲業交流的重要平台，越來越多的中國餐飲業企業前來參展。

主辦方表示，19日晚間還將舉辦瀘州老窖·國窖1573品鑒晚宴，地點在芝加哥市中心老四川 餐廳(520 N Michigan Ave)。論壇及品鑒晚宴信息，可洽胡曉軍(312)405-3155、 倪舉淩(330)352-7788、陳明峰(347)891-8624。