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植栽舖mulch有方法 堆太高恐致樹木死亡

特派員黃惠玲／芝加哥報導

許多在住家栽種樹木或植物的民眾，都知道將覆土(mulch)蓋在植物或樹木旁，是最簡單也是最好的養樹法之一，不過，植物專家表示，但如果方法不對，恐怕反而為植物帶來麻煩，甚至死亡。

一般mulch最常見是樹皮屑(barks)或碎木(woodchips)。摩頓植物園(Morton Arboretum)的植物診所經理坎貝爾(Spencer Campbell)說，覆蓋在植物旁的覆土，應該要舖平整的一層，而不要堆高，尤其在樹木周圍更應避免。他表示，一旦覆土堆高在樹幹上，會使樹皮受潮，從而導致腐爛，「更可能因此使樹木死亡。」

他提到，替樹木覆蓋過多覆土，還可能使有害昆蟲及啃食樹皮的小動物(如田鼠)，因此獲得完美掩護，尤其幼小樹木的樹皮薄、嫩、易啃、腐爛快，最容易受到危害。

為了避免上述問題，坎貝爾建議要大面積均勻的舖一層覆土，並確保覆蓋物距離樹幹周圍的樹皮至少有兩吋。這樣做才能達到保護合資養植物根本的土壤，尤其在炎熱天氣裡，覆土可以減少水分蒸發，保持土壤濕潤，而且當這些覆蓋物腐爛時，還會向土壤釋放養分，改善根部的生長條件，讓樹木長得更快更好。

植物園

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