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減緩破壞 伊州鼓勵民眾毀滅海綿蛾、斑燈蠅蟲卵

特派員黃惠玲／芝加哥報導
斑燈蠅。(伊州農業廳官網)
斑燈蠅。(伊州農業廳官網)

去年伊利諾州出現斑燈蠅(spotted lanternfly)蹤跡，讓芝加哥人大為震驚，而昆蟲專家指出，今年值得關注的是另一種破壞性入侵的昆蟲：海綿飛蛾(spongy moth)又稱「吉普賽蛾」(gypsy moth)分布範圍正在擴大，這種蛾會吃掉整棵樹的樹葉並造成樹木死亡，呼籲民眾一旦發現這兩類昆蟲的蟲卵，全部一律毀滅。

聯邦農業部國家政策經理布朗斯基(Kathryn Bronsky)說，儘管停止海綿蛾在全美20州「殺害樹木」很重要，但更重要的是必須限制這種飛蛾在美國擴張。她說，一般海綿蛾通場以卵塊(egg masses)的形式傳播。布朗斯基說，卵塊可以產在任何地方，「可能在你家的燒烤架上，庭院家具等人們往往覺得不可能有蟲在上面產卵之處。」

伊州農業廳鼓勵民眾毀滅海綿蛾的蟲卵塊。(摩頓植物園官網截圖)
伊州農業廳鼓勵民眾毀滅海綿蛾的蟲卵塊。(摩頓植物園官網截圖)

芝加哥大學生態學及進化論教授德威爾(Greg Dwyer)說，卵塊通常為奶油色，看起來像海綿一樣，表面有小孔。

無論斑燈蠅或海綿蛾都會大量產卵，其中斑燈蠅可能產下多達60枚卵，海綿蛾則可能產下多達1000枚卵。這些卵在春季開始孵化，農業部鼓勵居民在昆蟲進入更具破壞性階段前，舉報並銷毀所發現的任何蟲卵。

德威爾說，海綿蛾以包括橡樹在內的各種硬木樹為食物，在密西根等一些州，這類飛蛾已經對數十畝森林造成嚴重破壞。他表示，海綿蛾非常貪婪，「有時它的數量會非常非常多，而且會部署分散到更多地方。」

德威爾說，雖然許多昆蟲都以樹葉、樹木為食物，但海綿蛾因數量龐大且偏愛硬木而構成特別高的危險，他表示，夠多的飛蛾可以吃掉整棵樹的葉子，使該樹木在幾年內死亡。

農業部斑燈蠅的國家政策經理特拉維斯(Mattew Travis)表示，斑燈蠅喜歡葡萄、啤酒花及核桃樹等硬木，「這些樹對許多社區都非常重要。」他提醒，今年夏天會看到多少斑燈蠅入侵芝加哥至今還不清楚，但大家務必留意這種昆蟲產下的較硬、顏色叫深的卵塊。

他提到，農業部已經在新澤西州、賓州目前正處於斑燈蠅孵化的溫度範圍，芝加哥地區進入五月後，也會開始出現孵化期，因此大家一旦看到卵塊或這些昆蟲，務必向該州農業部門報告。

摩頓植物園(Morton Arboretum)森林害蟲專員貝斯科(Tricia Bethke)說，消滅海綿蛾最佳方式，就是在其卵塊期間毀滅它們，否則這種蟲數量龐大，往往只要孵化出來就能吃掉幾百棵樹。

有關斑燈蠅的信息，可查詢伊州農業廳官網：https://reurl.cc/RqbNVD；海綿蛾的信息，可持尋摩頓植物園：https://reurl.cc/r91e7Z

農業部 芝加哥 植物園

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