政策改變 北維TJ高中排名跌 家長憂CPS步後塵

去年6月在最高法院外支持平權措施入學的亞裔民眾。（美聯社）

維吉尼亞州菁英公立學校湯瑪斯傑弗遜高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology，簡稱TJ高中)因為追求學生多元化，修改招生政策改採「種族中立」(race-neutral)標準而遭家長控告歧視亞裔 ，官司鬧得沸沸揚揚，也將該校從蟬聯多年的全美最佳高中寶座拉下，名次從去年的第五，一路跌到今年的第14名。

TJ高中的招生政策官司纏訟經年，不過，聯邦最高法院不久前對湯瑪斯傑佛遜科技公立高中(TJ)招生歧視亞裔學生一案，默認支持校方採取「種族平衡」(Racial Balancing)措施，招生繼續歧視亞裔學生。

該所高中從2020年起改採「更全面招生方式」，包括全郡各初中前1.5%的畢業生接受申請入學，同時保留100個名額給經濟困難家庭學生等，非裔(由1%增到6.7%)、西語裔(6.0%)與白人學生(19%)的比率提高，亞裔學生降到61.6%，仍佔新生一半以上。

亞裔家長聯盟因此狀告該招生辦法違反種族平等保護，經上訴到聯邦最高法院後，九位大法官中有七位拒絕受理該案，等同默認同意下級的聯邦第四巡迴法院裁定，即認定TJ高中新的招生政策的「種族平衡」，並沒有違憲。

芝加哥多所公立高中在全美排行榜表現優異，但芝公校 目前正在積極針對學校運作政策進行重大改變，在市長強森主導下，新學年公校的撥款將從原來的學生註冊人數多寡，轉換為「以學校需求」為基礎來分配經費。

CPS將使用更新的「機會指數」(Opportunity Index)來衡量每個學校的需求，並藉此更公平的分配資源。新的方案將基於殘障學生、英語為第二語言學生、低收入家庭學生，以及學校周邊社區的社會經濟狀況等因素來評級，累計分數越高的學校，將被視為有更多的資金需求。

許多高度關注子女教育的家長，對於這項新的變化並不買單，家長主張一旦更改了經費撥款，將影響孩子就讀學校的經費，等於降低教學品質，尤其是向來獲得較多資金的菁英學校。

根據芝加哥教育委員會(Board of Education)指出，新的措施是為了打破學生擇校就讀所造成的不公平教育現況，因此CPS將把重點從學生選校優先的入學系統，轉向為發展社區學校來提供學生所需要的服務。該市跨區就讀菁英學校的學生以白人、亞裔居多。

部分相當擔心芝公校菁英高中將走向北維州TJ高中排名大跌後塵的華人家長，甚至已經開始準備轉往郊區好學區購房，「希望孩子到時有備案可選」。