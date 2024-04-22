我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

密州市長迎移民 檢察長：故意送無證客到密蘇里恐涉重罪

特派員黃惠玲／芝加哥報導
密州聖路易市市長盧卡斯(左二)表示，歡迎移民到該市，並稱有很多工作機會。(市長臉書)
密州聖路易市市長盧卡斯(左二)表示，歡迎移民到該市，並稱有很多工作機會。(市長臉書)

就在一些城市正在為尋求庇護移民問題頭痛不已之際，密蘇里州堪薩斯市民主黨籍市長盧卡斯(Quinton Lucas)公開表示，歡迎已經在庇護城，且具有合法工作身分的移民到該市生活及工作，不過，此番言論引發一些批評，該州檢察長貝利(Andrew Bailey)去信告知盧卡斯，故意運送無證外國人到密蘇里州，屬於D級重罪。

盧卡斯2023年以超過80％的票數成功連任市長，他日前在X發文表示，歡迎所有人到堪薩斯市，他向過去一年多來受到美國邊境移民最嚴重衝擊的城市伸出援手，尤其是丹佛及紐約市。他提到，很榮幸跟這兩個城市市長合作。

他承認，歡迎移民將需要更多的地方預算，特別是住房、人員培訓及語言服務方面，該市本财年為安置難民、移民的短期經費撥款100萬。盧卡斯說，該市需要更多員工，也希望這些移民到達後，願意且準備好工作。

密州州務卿阿許克羅夫特(Jay Ashcroft)對此回應表示，「天啊，市長應該要保護堪薩斯的人民，但他卻剝奪了對居民的保護」，他還提到，「密蘇里州不是罪犯的避難所。」

盧卡斯針對部分人士的困惑提出解釋，他說，「你必須合法才能獲得合法的工作許可證， 」因此所謂這些移民的非法問題並不存在。

儘管盧卡斯做出了澄清，貝利指其談話忽略了「根本性的問題」。貝利說，市長無疑在積極鼓勵密州的企業，捲入一項根本上非法的計畫，並讓他們在此過程中承擔法律責任。他表示，檢察長辦公室將竭盡全力對違反這些法規的任何個人或實體，採取法律行動。

目前全美湧入最多邊境移民的城市，集中在紐約、芝加哥、丹佛，其中芝城現階段正在為安置移民的大筆經費傷透腦筋，而芝市移民收容所不久前爆出麻疹感染，進一步凸顯收容所管理及衛生問題叢生，引發當地民眾的高度關注。相關人員預料，雖然近期抵達芝城的移民人數明顯減少，但預計在8月份，尤其是民主黨代表大會舉辦期間，又將湧入新一波移民。

福斯電視台報導，兩周前丹佛市官員卡瑞拉(Andres Carrera)在一段影片中，告訴一群移民，丹佛市已經無法再幫助他們，他們必須前往其他庇護城市，「紐約會給你們更多，芝加哥也會給更多，所以我建議你們去那裡，同時也有更多工作機會。否則你們堅持留在這裡會遭受更多痛苦。」

移民 密蘇里州 庇護

上一則

國會壓制中國藥明康德 費城業者面臨衝擊

延伸閱讀

高盛報告：移民擁大學學歷比率較本土美國人高 但年薪不到4萬

高盛報告：移民擁大學學歷比率較本土美國人高 但年薪不到4萬
加州議員視察邊境 中國等亞洲走線人2年增5000%

加州議員視察邊境 中國等亞洲走線人2年增5000%
報告：疫情後城市人口復甦 移民為最大推手

報告：疫情後城市人口復甦 移民為最大推手
IMF總裁：移民激增抑制工資上漲 讓美國經濟更有競爭力

IMF總裁：移民激增抑制工資上漲 讓美國經濟更有競爭力

熱門新聞

被指控和學生發生性行為的代理教師艾琳。(翻攝Douglas County Sheriff's Office臉書)

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

2024-04-15 23:58
新州高科技高中全校學生SAT成績，平均高達1532分。(新州高科技高中官網截圖)

新澤西這所高中 全校SAT平均分數直逼滿分

2024-04-16 12:16
一名賓州的男子在TikTok抱怨自己在T.J. Maxx的求職，認為薪水太低。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sora Shimazaki)

賓州男子抱怨T.J. Maxx時薪只給12美元 網友教談薪水技巧

2024-04-16 21:55
亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場再次蟬聯全球最繁忙的機場。(機場網站)

去年旅客破億 亞城機場蟬聯全球最繁忙

2024-04-18 10:17
路易斯安那州的23歲女子今年2月飛了超過1500英里見網友，沒想到被放鴿子。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Palu Malerba）

路州女子飛8小時見網友被放鴿子 機場傻等結局慘

2024-04-17 19:45
通膨率高漲，超市物價也節節升高。(特派員黃惠玲／攝影)

全美10大通膨區 第1名是這城市 密州聖路易居第4 費城第7 芝16

2024-04-15 13:54

超人氣

更多 >
中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外
中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案
最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？
一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行
亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年