密州市長迎移民 檢察長：故意送無證客到密蘇里恐涉重罪

密州聖路易市市長盧卡斯(左二)表示，歡迎移民到該市，並稱有很多工作機會。(市長臉書)

就在一些城市正在為尋求庇護移民 問題頭痛不已之際，密蘇里州 堪薩斯市民主黨籍市長盧卡斯(Quinton Lucas)公開表示，歡迎已經在庇護城，且具有合法工作身分的移民到該市生活及工作，不過，此番言論引發一些批評，該州檢察長貝利(Andrew Bailey)去信告知盧卡斯，故意運送無證外國人到密蘇里州，屬於D級重罪。

盧卡斯2023年以超過80％的票數成功連任市長，他日前在X發文表示，歡迎所有人到堪薩斯市，他向過去一年多來受到美國邊境移民最嚴重衝擊的城市伸出援手，尤其是丹佛及紐約市。他提到，很榮幸跟這兩個城市市長合作。

他承認，歡迎移民將需要更多的地方預算，特別是住房、人員培訓及語言服務方面，該市本财年為安置難民、移民的短期經費撥款100萬。盧卡斯說，該市需要更多員工，也希望這些移民到達後，願意且準備好工作。

密州州務卿阿許克羅夫特(Jay Ashcroft)對此回應表示，「天啊，市長應該要保護堪薩斯的人民，但他卻剝奪了對居民的保護」，他還提到，「密蘇里州不是罪犯的避難所。」

盧卡斯針對部分人士的困惑提出解釋，他說，「你必須合法才能獲得合法的工作許可證， 」因此所謂這些移民的非法問題並不存在。

儘管盧卡斯做出了澄清，貝利指其談話忽略了「根本性的問題」。貝利說，市長無疑在積極鼓勵密州的企業，捲入一項根本上非法的計畫，並讓他們在此過程中承擔法律責任。他表示，檢察長辦公室將竭盡全力對違反這些法規的任何個人或實體，採取法律行動。

目前全美湧入最多邊境移民的城市，集中在紐約、芝加哥、丹佛，其中芝城現階段正在為安置移民的大筆經費傷透腦筋，而芝市移民收容所不久前爆出麻疹感染，進一步凸顯收容所管理及衛生問題叢生，引發當地民眾的高度關注。相關人員預料，雖然近期抵達芝城的移民人數明顯減少，但預計在8月份，尤其是民主黨代表大會舉辦期間，又將湧入新一波移民。

福斯電視台報導，兩周前丹佛市官員卡瑞拉(Andres Carrera)在一段影片中，告訴一群移民，丹佛市已經無法再幫助他們，他們必須前往其他庇護城市，「紐約會給你們更多，芝加哥也會給更多，所以我建議你們去那裡，同時也有更多工作機會。否則你們堅持留在這裡會遭受更多痛苦。」