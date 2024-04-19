提高司機安全 Uber即起在14城試行乘客驗證

優步即日起在全美14個城市推出乘客驗證，藉此提高司機安全。(Uber官網截圖)

由於網約車 司機遭攻擊事件頻發，為了強化安全，優步(Uber)18日起，在芝加哥 及全美其他13個城市啟動新的試點計畫，將透過應用程序對乘客進行驗證。

優步表示，這項新的安全功能意味著使用Uber的乘客，將在應用程序上接受驗證，如通過將會在其個人資料上添加藍色勾勾，供司機查看。大多數的用戶將使用已存檔的詳細信息自動進行驗證，用戶不需要採取任何額外步驟。

對於沒有立即通過驗證的帳戶，可將政府核發的身分證(如駕照、護照)拍照上傳驗證。優步表示，上傳的文件將全部加密，不會顯示在用戶的個人資料上。

Uber首席信任與安全官契爾斯(Heather Childs)說，這項新功能是因應司機要求推出，旨在提高平台的安全性。他表示，司機想要更了解搭乘他們車輛的人，同時也發出明確信息，那就是如果你想做壞事，優步不是好的選擇。

長期以來，網約車司機一直面臨著潛在風險，去年2月，芝城小義大利 區的一名司機在網約車內遭致命槍擊，去年12月一名司機則在奧斯汀附近被槍殺。

芝市議會發起「網約車司機工資和安全條例」(The Chicago Rideshare Living Wages and Safety ordinance)的芝22區區長羅德里格茲(Mike Rodriguez)說，開車的司機都接受了背景調查，但越來越多行為危險的乘客卻給司機帶來毫無預警的威脅。

Uber之前曾推出一些安全功能，包括在乘車過程中可錄音，以防止衝突；2021年該平台還推出針對使用預付卡、禮卡或轉帳Venmo等匿名支付方式的乘客驗證計畫。

契爾斯說，Uber會使用「值得信賴」的第三方數據庫，檢視該平台帳戶上的姓名、電話等信息是否吻合。至於沒有通過驗證者，還是可以叫Uber，但司機看到乘客是否通過驗證的資料後，可以決定要不要接單。

起用這項乘客驗證的城市，包括喬治亞州亞特蘭大、馬里蘭州巴爾的摩、北卡夏洛特、伊州芝加哥及皮歐利亞、北達科他法歌(Fargo)、賓州蘭卡斯特及費城、邁阿密、田納西納許維爾、路易斯安納州新奧爾良、俄勒岡州波特蘭、密蘇里州聖路易、亞利桑納州鳳凰城。

試點計畫進行一段時間，將針對錯誤改善並接收司機回饋，然後擴展到全美各地施行。