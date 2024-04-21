芝城5月兆蟬齊鳴 林業處發警告 多老房子社區影響較大

圖中淺藍綠色的伊州南部幾個地區，為今夏蟬鳴最嚴重之處。(美國農業局)

芝加哥 街道清潔管理局旗下的林業處(Bureau of Forestry)15日發布有關逾兆蟬隻出土鳴叫的通告，並提醒居民留意防範。科學家預測，伊利諾州、印第安納州、威斯康辛州、俄亥俄州 等地，預計可能在5月下旬出現兆蟬齊鳴的現象。

中西部及南部17州，今夏都會有萬蟬齊鳴的情形，美國則是221年來，第一次出現兩種周期的蟬，分別是每17年和13年出土繁衍的蟬，在今年將同時進入生命旺盛期。

芝加哥官員表示，兩種蟬隻預計在4月底到6月初的某個時間出現，但對芝城的影響可能不會太大。

林業處發布的公告指出，通常在未受新建築、公用事業工程或其他土壤挖掘工程干擾的地區，蟬鳴會更大聲，「而芝城這類地點有限」，林業處因此預估不會對樹木造成重大傷害。官員稱，會受到比較明顯影響的地區，應為老房子居多的社區。

「新建築及挖掘土讓，會破壞蟬的幼蟲，而蟬隻需要17年的周期才能重新繁殖，而老房子社區帶有幼蟲的土讓基本上沒有受到干擾，因此出現更多蟬的機會也大大提高。

林業處說，蟬大多數無害，但會影響幼樹生長，不過，儘管今夏蟬隻數量將暴增，林業處並不打算停止種樹計畫。該部門說，該局將繼續種植直徑約2.5吋至3吋的樹木，但要注意的是，在蟬數量較多的地區，直徑小於2吋的樹木，可能會受到明顯損害，影響未來生長。

林業處表示，這種損害是因昆蟲將卵產在樹枝上造成的，通常小樹枝因此枯死後，樹葉也變成褐色的一團，「大多數樹木都很快能從這種破壞中恢復過來。」

摩頓植物園(The Morton Arboretum)建議民眾，推遲在今春種植非常幼小的樹木或將這類樹木用保護網圍住，直到蟬隻消失，蟬通常在春季、初夏天氣變暖的時出現。辛辛那提聖約瑟夫大學(Mount St. Joseph University)行為與自然科學學院院長克里斯基(Gene Kritsky)去年曾發表報告稱，包括芝加哥的伊州 北部、印第安納州部分地區，甚至是威斯康辛州、俄亥俄州，大概會在5月下旬出現兆蟬齊鳴的景象。

香檳伊大的一篇文章則提到，蟬一般在北伊州的5月、6月出現，持續約四周。香檳伊大也提到，北伊州向來為最大蟬群聚集地，大部分地區今年也都將出現大量蟬鳴。

根據紀錄，1956年，在芝加哥附近的森林區，每平方呎有多達311個蟬出現孔，相當於每畝地有150萬隻蟬。