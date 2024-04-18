芝市首家一站式監理所 華埠開幕 近3成員工說中文

伊州州務卿詹雅斯(左四)主持芝市第一家一站式監理站揭幕，該服務據點位於華埠運河街夾亞珠街口。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)日前在華埠 主持全芝加哥第一家「一站式」(One-Stop-Shop)服務的監理站開幕式，該服務處將為快速發展的華埠、橋港區、皮爾森區、南環區的居民，提供中文、英文、西語的服務，這也是伊州 提供一站式系列服務的唯二據點之一。

詹雅斯說，所謂「一站式」服務是指該中心的員工都接受了交叉培訓，可以在櫃臺同時提供駕照 以及車輛兩種項目的服務，節省民眾辦理相關業務時間，且避免申辦作業及地點的混淆。他表示，一站式服務是伊州監理站現代化的項目。

新的華埠監理所部分服務人員。(主辦方提供)

詹雅斯(前)主持華埠監理所開幕式。(主辦方提供)

華埠監理所共有職員14名，其中包括四名會講中英文的雙語員工，為英文能力有限華人移民提供服務。

11區區長李惠華在開幕式中表示，芝城南區民眾即日起可以在社區獲得監理站的各項服務，「非常令人開心。」伊州州眾議員馬靜儀、州參議員微蘭諾瓦(Celina Villanueva)也出席了當天活動，並肯定該項便捷服務對社區的重要性。

華埠監理所開幕，許多社區代表出席致賀。(主辦方提供)

當天包括伊州州務卿亞裔顧問委員會主席馬森柱、華埠特別活動委員會主席黃婉嫻、華聯會主席何達權、芝城華商會會長李建明、美中餐飲業聯合會主席胡曉軍、芝加哥香港華協會會長余杏瑜，華人諮詢服務處社區事務總監徐婕雯，福建商會會長黃寶章等人也都到場同慶。

馬森柱表示，華埠監理所去年3月就敲定在現址成立，經過裝修及聘僱人員後順利開業，他說，這也是詹雅斯實現其競選州務卿主張提高華人服務的承諾實現。

新的華埠一站式監理所，將提供以下服務：

●申請REAL ID或新駕照、州身分證。

●更新駕照、州身分證或臨時訪客駕照(TVDL)。

●更新車輛登記。

●申請殘障車牌。

●加入伊州器官和組織捐贈登記。

●選民登記。

華埠監理站地址：2250 S. Canal St.，營業時間周一到周五上午8時到下午5時30分，目前不開放預約，而是採取先到先辦的方式作業。