拜登減免學貸 7州檢察長聯合提訴
喬治亞州檢察長卡爾(Chris Carr)與其他六個州的檢察長近日就白宮試圖提供全美借款人學生貸款減免的行為，對拜登政府提訴。
除了卡爾外，阿肯色州、佛羅里達州、密蘇里州、北達科他州、俄亥俄州和俄克拉荷馬州的檢察長，也都加入提出該宗訴訟。
卡爾聲明表示，「無法可循的學生貸款計畫」(lawless student loan plan)將使全美納稅人損失約4750億元。
卡爾說，儘管法院已經解決了這個問題，但拜登政府繼續公然違反法律。「喬州的納稅人已經明確表示，被迫為他人償還學貸是錯誤的，特別是那些極具收入潛力的人。這是聯邦越權的另一個令人震驚的案例，我們將再次反擊。」
先前一項旨在取消或減少大量學生債務的計畫，去年由聯邦最高法院叫停，七個州提起的訴訟稱該計畫將花費4300億元。
最高法院裁決稱，未經國會批准，拜登當時的還款計畫因影響聯邦預算而無法進行。
「在駁回此計畫時，法院稱總統不能『單方面改變美國經濟的很大一部分』。但拜登並未被嚇倒，他試圖再次這樣做，甚至吹噓被『最高法院阻擋』，並不會阻止他，」卡爾表示。
美國的制衡制度(system of checks and balances )特別為國會提供了「財政權」(power of the purse)，而非完全將其交給總統辦公室所掌控的行政部門手中。
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