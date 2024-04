拜登減免學貸 7州檢察長聯合提訴

喬治亞州檢察長卡爾(Chris Carr)與其他六個州的檢察長近日就白宮試圖提供全美借款人學生貸款 減免的行為,對拜登 政府提訴。

除了卡爾外,阿肯色州、佛羅里達州、密蘇里州、北達科他州、俄亥俄州 和俄克拉荷馬州的檢察長,也都加入提出該宗訴訟。

卡爾聲明表示,「無法可循的學生貸款計畫」(lawless student loan plan)將使全美納稅人損失約4750億元。

卡爾說,儘管法院已經解決了這個問題,但拜登政府繼續公然違反法律。「喬州的納稅人已經明確表示,被迫為他人償還學貸是錯誤的,特別是那些極具收入潛力的人。這是聯邦越權的另一個令人震驚的案例,我們將再次反擊。」

先前一項旨在取消或減少大量學生債務的計畫,去年由聯邦最高法院叫停,七個州提起的訴訟稱該計畫將花費4300億元。

最高法院裁決稱,未經國會批准,拜登當時的還款計畫因影響聯邦預算而無法進行。

「在駁回此計畫時,法院稱總統不能『單方面改變美國經濟的很大一部分』。但拜登並未被嚇倒,他試圖再次這樣做,甚至吹噓被『最高法院阻擋』,並不會阻止他,」卡爾表示。

美國的制衡制度(system of checks and balances )特別為國會提供了「財政權」(power of the purse),而非完全將其交給總統辦公室所掌控的行政部門手中。