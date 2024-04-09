伊州小鎮日食觀光旺 旅館每晚飆至780元

伊州州長普立茲克(中)在卡本戴爾觀看日全食。(州長辦公室)

成千上萬追逐日食的民眾，湧入伊利諾州南部可以看到百分之百且時間最長日全食 的卡本戴爾(Carbondale)小鎮， 大幅促進了當地旅遊經濟，而這當然也意味著追日代價不斐，卡本戴爾的旅館、Airbnb，在7日、8日間的單間價格每晚飆漲至780元，比平日增加至少七倍。

4月8日的日全食，在伊州 南部和密蘇里州 東南部都擁有最佳觀賞地點，這些小鎮過去兩天也吸引一波波的旅客湧入，其中卡本戴爾這個熱門日全食小鎮，預估將有約40萬人潮到場觀看天文奇觀。

基本上7日至9日間，卡本戴爾、墨菲斯伯勒(Murphysboro)或馬里恩(Marion)等熱門觀看日食地點的假日酒店(Holiday Inn)，早空無一房。許多其他當地酒店包括卡本戴爾Super 8、卡本代爾希爾頓惠庭飯店(Wyndham)、漢普頓飯店(Hampton Inn)等，在這些日期也已預約訂滿。

其中漢普頓Poplar Bluff飯店的兩大床客房，在此期間每晚價格為780元，假日酒店Poplar Bluff也高達每晚672元，連當地用貨櫃搭建的Airbnb可容納六人的客房，每晚價格也要650元。