大學貴 補助少 華人中產家庭煎熬

Alex張說，女兒應該會選擇入讀西北大學，因為該校提供最多獎助金。(Alex張提供)

「孩子上大學對我們這種中產家庭來說，根本就是煎熬」，夫妻都在公家機關上班的Alex張說，女兒收到六所學校的錄取通知，孩子很想去加州念書，但洛杉磯加大(UCLA)或柏克利加大(UC Berkeley)每年都至少要自掏腰包八、九萬，「除非辦學貸，否則只能賣房子讓孩子圓夢。」

Alex張說，家庭收入不到15萬的中產階層，既無法像有錢人一樣，不必擔心學費或擁有「傳承偏好」(legacy preference)優勢，也沒辦法跟低收入 家庭一樣，拿到全額學雜費補助，往往子女在選校時，不得不整體考量支出，「中產就是夾心餅乾，拿不到好的待遇，荷包卻飽受壓榨。」

他表示，女兒今年收到UCLA、UC Berkeley、喬治亞理工學院、西北大學 、密西根大學、香檳伊大(UIUC)等六所學校的錄取通知，原以為州立大學開銷最低，沒想到中產階級的收入幾乎拿不到任何補助，「伊大一年至少要支付四萬」；原本也考慮安娜堡的密西根大學，但經計算費用加總一年要八萬，即使學校給了三萬獎學金，家裡還是要掏出五萬。

西北大學提供了最多獎助金，「女兒大一的公定花費為8萬9457元，西北大方給了5萬7641元的補助，等於我們只要自付約三萬」，Alex張說，如果沒有其他意外，女兒會選擇入讀西北大學。

「不是我不想讓女兒念她選擇的學校，而是目前家裡勉強能擠出三萬，多幾千都是極度困難」，Alex張說，幸好老二跟大女兒差了六歲，「我無法想像兩個孩子一起上大學有多恐怖。」

他也抱怨今年的「免費申請聯邦學生援助表」(FAFSA)問題一堆，讓家長沒有辦法及時獲得很多學校的獎助金確實信息，「我們只能自行估算，多少影響了孩子入學的決定。」

兒子就讀芝加哥 伊利諾大學(UIC)大二，女兒也將在今秋入讀芝加哥伊大的魏娟，正面臨兩個孩子一起上大學的經濟壓力，「雖然兩個孩子一起上大學，可拿到一些補助，但對於家庭年薪剛過10萬的父母來說，除了發愁還是發愁。」

她說，大兒子目前有拿到一些獎助金，學費仍要1萬5000元，幸好兒子有個好朋友住在市區，每周可以讓他免費住幾天，其他天則從郊區通勤上下學，省了很大一筆開銷。

女兒去讀UIC後，兩人光學費一年就要三萬多，「家裡扣除房貸、車貸、日常生活等固定支出，要擠出三萬支付學費，光想都頭痛。」

魏娟的丈夫在一家私營工廠上班，她則在一家公司擔任行政人員，為了即將大增的大學費用，她已找了第二份工作，「每周兩天及周末到一家連鎖店當前台，多少貼補開銷。」

「我覺得現行的大學收費制度很不公平，有時候寧願自己家徒四壁，或許就不用擔心籌不到教育費了」，魏娟無奈之餘，也只能盡量開源節流撐過未來幾年。