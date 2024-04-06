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齊心共善 慈濟啟動0403花蓮地震募款

芝加哥訊
「齊心共善 送愛到台灣」慈濟啟動地震募款。(慈濟提供)
「齊心共善 送愛到台灣」慈濟啟動地震募款。(慈濟提供)

4月3日上午的台灣地震，是台灣25年來遭遇最大的地震，慈濟美國總會響應台灣花蓮的佛教慈濟基金會的行動，即起展開「齊心共善，送愛到台灣」的賑災行動。

根據慈濟指出，目前還有700多位民眾受困在太魯閣山區，其中超過600位集中在晶英酒店及天祥活動中心，慈濟配合空警隊空運醫療物資及生活物資到該區給受困災民，同時也提供飽受驚嚇旅客、員工線上心理諮商與關懷。

慈濟美國總會執行長曾慈慧表示，在美華人和慈濟人對台灣遭遇強震感同身受，更悲痛鄉親們因此受苦。在此時我們陪伴災民們度過難關、重建家園。

慈濟與空警隊合作，將醫療與民生物資載送給受困山區災民。(慈濟提供)
慈濟與空警隊合作，將醫療與民生物資載送給受困山區災民。(慈濟提供)

地震發生後，慈濟花蓮本會立即在靜思精舍主堂外廣場，成立「0403花蓮地震災害關懷與應變中心」。同時花蓮慈濟醫院立即啟動「中級急診紅色九號」應變機制。慈濟創辦人證嚴法師坐鎮與指示慈濟啟動災害關懷與應變機制。

此外，證嚴法師也前往花蓮重災區關懷災民，並慰問身處前線的警察、消防員、救援人員、慈濟志工、佛光山會員以及其他非政府組織。

慈濟與政府、救災機構已經合作展開全面救援工作。300多位慈濟志工在地震發生後半小時，就進駐花蓮重災區啟動緊急應變服務。

根據災區現場情況，慈濟當日上午即開始發放救災物資，提供災民包括環保毛毯、福慧床、福慧隔屏、帳篷、飲用水、能量飲料與熱食供應等服務。

重災區房舍毀損的災民，均已遷入慈濟應花蓮縣社會處所託設立的安置中心與避難所。考量災區瓦斯管線安全，災民無法煮食，慈濟自4月3日午間起，提供災民和救難人員的三餐與飲用水。志工並前往醫院為死傷者家屬發放慰問金，膚慰他們受創的身心，並致上證嚴法師與全球慈濟人的關懷與祝福。

「齊心共善，送愛到台灣」募心募愛官網： https://donate/zh/taiwan-earthquake-relief。

也可直接寄支票到慈濟芝加哥分會，地址：1430 Plainfield Rd., Darien, IL 60561，任何疑問可電(630)963-6601。

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