2024大芝加哥華裔青年領袖獎 評選啟動

大芝加哥 地區華人 華僑聯合會(華聯會)與伊利諾伊理工大學(IIT)聯合主辦的2024年度大芝加哥地區華裔 青年領袖大獎(2024 Chicago Chinese Youth Leadership Award)評選活動，即日起上線，歡迎申請。

大芝加哥地區華裔青年領袖大獎自開辦以來至今邁入第12屆，此活動目的在於激勵大芝加哥地區的華裔青少年積極參與學校、社區活動，通過志願服務幫助華人社區、社團， 並通過這些活動培養領導才能和解決問題的能力。舉辦大獎是為了給華裔優秀青年提供一個展示自己的平台，通過評獎為其他華裔青年樹立學習的榜樣。

凡是高中三、四年級的華裔在校生，學習成績優秀，積極參與社區、志願者活動，或在社區活動、學生組織擔任負責人的學生都有資格獲選。

即日起開放網路報名，截止日為6月30日。

申請者須在截止日前完成在線登記，並指定推薦學校或推薦華人社區組織，如果推薦學校或組織不在推薦組織名單裡，請提供推薦學校或組織的負責人的電話及電郵。此外，申請者要準備自我介紹體現領導才能的簡歷和兩封推薦信。推薦信應由推薦者在截止日期電郵至：[email protected]。

每個學校或組織可推薦5至7人給組委會進行初選。獲獎者共分為三個等級。一等獎(3到5名，頒發大獎證書和獎品)、二等獎(頒發優秀獎證書和獎品)共10名，以及 三等獎(頒發鼓勵獎證書)。

相關信息，可查詢官網，網址：https://reurl.cc/WRp1y5。

2024大芝加哥地區華裔青年領袖才能大獎組委會主席：鄭征、孫賢和，總幹事：王堅，組委會秘書長：郝志鵬，副總幹事：王炎、張懷波、畢躍玲、陳瀟。