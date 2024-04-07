2月份失業率 芝城增0.8百分點

全美247個都會區的2月份失業率，都比去年同期略高。(pexels)

在包括華府 在內的全美389個都會區中，有247個都會區在2月份的失業率，都比一年前同期略高。聯邦勞工統計局日前發布的報告顯示，華府2月份的失業率為3%，高於1月份的2.8%，也比2023年2月份的2.8%略高，華府都會區包括了阿靈頓及亞歷山大。

馬里蘭州的巴爾的摩-哥倫比亞-陶森(Towson)都會區的2月份失業率為2.8%。

2月份有54個大都會 區的失業率低於3%，還有13個大都會區的失業率超過8%。如果以人口超過百萬以上的大城市來看，田納西州的納許維爾(Nashville)失業率最低，為 2.2%；加州聖貝納迪諾(San Bernardino)失業率最高，為5.5%。

在所有都會區中，愛阿華州的艾姆斯(Ames)2月份失業率最低，為1.9%，佛蒙特州柏林頓(Burlington)居次，為2%；全美都會區失業率最高的為加州的El Centro，失業率高達17.2%。

相對於華府、馬州的失業率，伊利諾州大芝加哥區2月份失業率相對來得高，為5.3%，比去年同期的4.8%，增長了0.8個百分點；喬治亞州2月份平均失業率為3.1%，亞城都會區的失業率則為3%，比去年同期的3.3%，略降了0.3個百分點。

至於2月份美國工作市場職缺幾乎沒有變化，維持在歷史高位，顯示美國就業市場仍然強勁。

勞工部 最新報告稱，2月份雇主提出了876萬個職缺，略高於1月份的875萬個，與經濟學家的預測基本一致。

但職位空缺和勞動力流動率調查(JOLTS)顯示，2月份裁員人數從1月份的160萬人增加到170萬人，為2023年3月以來的最高水平。

另方面，根據勞工部3月底的數據顯示，伊州在3月下旬的首次申請失業救濟人數較前一周增加。截至3月23日的該周，新申請失業救濟人數(即裁員人數)從前一周的7480人，增加到8300人。

經季節性調整後，美國同周初請失業金人數降至21萬人，較前一周的21.2萬人減少了2000人。中西部的密蘇里州在該周申請失業救濟人數的增幅最大，達27.9%。