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芝加哥教委會：明年起不再依學生數撥款

特派員黃惠玲／芝加哥報導

擁有多所全美頂尖公立高中的芝加哥公立學校系統(CPS)，日前由芝加哥教育委員會宣布，從明年開始，該學區揚棄施行數十年以學生入學人數決定撥款的做法，改採向每所學校增加教職員，以及根據需求來增加額外資金的措施。

芝加哥教委會表示，這是該學區改革撥款方式的一部分，也是為了兌現芝加哥市長強森在競選期間，做出的「改以學生需求為基礎來編制預算」承諾。

根據新的經費分配公式，每所學校都將配置有一定數量的教職員，包括一名校長助理、一名輔導員以及班級核心教師，學區指出，這種做法將保證「每所學校無論學生人數多寡，都有基本的資源水平」，滿足此條件後，在根據需要增加資源。

學區官員和教委會成員沒有立即分享有關新公式的更多細節，所以目前尚不清楚資金將如何分配給學校，或校長和當地學校理事會對學校預算有多大的自主權，學校還將獲得可自由支配的資金，但也不清楚會如何計算。

至於根據學校需求的額外資金，將由所謂的「機會指數」決定，該指數考慮了多種因素，例如殘障學生、無家可歸者、學習英語為第二語言的學生、來自低收入家庭的學生的比率、學校能保留的教師人數，以及學校是否有種族隔離的情形等。

學區 芝加哥 預算

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