芝加哥市長承諾熊隊 提供新球場公共補貼

芝加哥熊隊計畫拆除現有的士兵球場，然後在旁邊新蓋一座圓頂體育館。(士兵球場臉書截圖)

繼向芝加哥 白襪棒球隊於緊鄰華埠南環區(South Loop)新建球場，表明願意提供公共補貼後，芝市長強森28日又向芝加哥美式足球熊隊，做出同樣的承諾。

原本積極計畫將主球場從芝市的士兵球場(Soldier Field)搬到郊區阿靈頓高地市的熊隊，幾經周折後決定留在芝加哥，並提出一項投資 高達20億元，於士兵球場南側停車場新建一座圓頂體育館，以及附近整體開發，包括建造酒店、搭蓋通往北島(Northerly Island)天橋，甚至擴大或移動湖濱大道的交流道等計畫。

強森對於熊隊的新方案說，「我們喜歡芝加哥熊隊，球隊也做了留在芝城的決定」，強森提到，如果沒有他跟熊隊總裁華倫(Kevin Warren)的重大討論，球隊可能就會搬到郊區。

儘管目前「確保芝市的投資具有公共利益」的討論仍在進行，但強森說，「我可以肯定的告訴你們，無論我們做什麼投資，都必須致力創造更多的住房、就業以及可持續的清潔經濟(clean economy)，」強森表示，這些就是芝市府提出的要求，在做出進一步承諾前，相關對話將繼續進行。

熊隊在提出新建體育館方案時，稱將準備花費超過20億元資金，但專家表示，光體育館的造價就可能比20億還要高出5億到10億，至於熊隊資金的來源，華倫拒絕透露。華倫也沒有說明以下資金的支付情形，包括該計畫是否會使用免稅的公共債券 來進行體育融資，哪些公共實體會發行這些債券，用什麼稅來支持這些債券，以及誰需支付除了士兵球場歷史悠久廊柱、戰爭紀念碑之外建物的拆除費。

至於南環區的白襪球隊新球場的融資計畫，包括由酒店稅支持的債券、項目範圍內產生的部分銷售稅收入，以及來自改善該區基礎建設而設立的增稅融資區(TIF)的4.5億資金。

芝加哥第20區區長泰勒(Jeanette Taylor)說，要為兩個新體育館提供公共補貼是不可能的，「絕對不行，我們不應該給他們任何補貼，他們都是身家數十億的特許經營商，他們負擔得起。」