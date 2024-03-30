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伊州男涉吸麻持刀殺戮 4死7傷

特派員黃惠玲／芝加哥報導
兇嫌索托。(溫尼巴格郡警長辦公室)
兇嫌索托。(溫尼巴格郡警長辦公室)

伊利諾州羅克福德(Rockford)警局表示，涉嫌一起四死七傷殺人案的兇嫌索托(Christian Soto，22歲)，28日被控12項謀殺、蓄意謀殺及傷害罪，目前關押在溫尼巴格(Winnebago)郡監獄。溫郡檢察官說，索托聲稱他受其中一名受害者之邀到其家中吸食大麻，他因此吸入摻雜一種麻醉劑的毒品，變得疑神疑鬼後，從廚房拿起一把刀展開殺戮。

溫郡檢察官漢利(J. Hanley)說，索托先在友人家中刺傷一男一女，然後又跑到溫尼卡巷2200號街區，襲擊了一名郵差，郵差身上有多處刀傷。

一名目擊者告訴警察，他看到嫌犯索托襲擊及毆打郵差，索托還從自己的卡車內拿出一把刀，刺傷郵差，接著更開著小卡車將郵差撞倒，該肇事車輛撞上一輛路邊停車後，還第二度碾壓郵差後逃逸。

目擊者斯塔基(Parker Stuckey)說，他親眼看到一名男子開了一輛卡車，試圖從他的鄰居身上輾過。

漢利描述，索托隨後強行進入克利夫蘭大道4000街區的一戶人家，當時他帶著一把「武士刀」，索托闖入屋內後，向屋內三人發動攻擊，直到其中一名受害者用酒瓶砸他後才離開。

漢利說，索托接著又闖進克利夫蘭大道4700號街區的一處民宅，當時有三名女孩在地下室看電影，索托用棒球棒襲擊了這三名女孩，其中一人死亡，兩人受傷。

警方後來在佛羅倫斯街夾伊格萊斯頓大道附近，逮捕了索托。

連續幾宗瘋狂攻擊事件，共造成四名受害者死亡者，溫尼巴格郡法醫辦公室稍後公布了死者名單，分別為15歲的紐考布(Jenna Newcomb)，23歲的賈克伯‧舒普巴哈(Jacob Schupbach)，49歲的拉爾森(Jay Larson)，以及63歲的羅莫納‧舒普巴哈(Romona Schupbach)，其中拉爾森為一名郵差。

羅克福德市市長麥克納馬拉(Tom McNamara)表示，死亡的15歲女孩母親說，女兒是為了救妹妹、保護朋友而犧牲，市長對該起案件兇嫌的暴力行為表示震驚。

四名傷者已經接受治療並出院，還有一名傷者仍在醫院接受治療，情況穩定。

大麻 監獄 毒品

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