開館90年 芝科工館大批文物擬線上展出

芝加哥科工館在受歡迎的U-505潛艇等永久展出外，還有大批收藏在地下室的文物未展出。(芝科工館臉書)

從1933年底開幕至今，已經開放超過90年的芝加哥 科學與工藝博物館 (Museum of Science and Industry，簡稱MSI)，累計已經有1.9億多名的訪客參觀，然而MSI估計仍有多達三萬件文物仍「收藏」在館內沒有陳列出來，有鑑於此，MSI計畫今年下半年推出新的網站，將這些藏品長期線上展出。

位於芝加哥大 學附近的科工館，展有多項十分受到歡迎的永久展品，包括德國二戰潛艇U-505、科琳摩爾(Colleen Moore)的童話城堡、小雞孵化場等。

但很少遊客知道科工館還有許多未面世的永久收藏。MSI館長薩里達可基斯(Voula Saridakis)表示：該館收藏了大量令人難以置信的科學和工業技術及物品，「這些館藏中的大部分藏品都來自1800年代中期，」甚至比博物館開館時間還更早。

估計這一大批永久收藏品大約有三萬件，其中許多物品曾一度是科工館的熱門展覽項目，但後來一直無緣再出現展場，與其他文物「躺」在科工館的地下室。

其中包括一根至少12呎長、看起來像巨大空心樹幹，但實際上是17世紀末倫敦使用的下水道管道，薩里達可基斯說，這根管子是英國政府的禮物，還可能是該館收藏中最古老的文物。

還有來自世上第一個核反應爐的一塊石墨，該核反應爐位於現已拆除的芝加哥大學校園地下室；19世紀末用於滅火的大型馬車拖拉水引擎，還有20 世紀初的用於電療的古董醫療器具「紫羅蘭射線」。

亨德森(Henderson) 和哈雷戴維森(Harley Davidson)等公司的早期摩托車、二戰戰鬥機噴火戰鬥機的發動機，都在這批收藏之列。

科工館表示，今年下半年，科工館計畫推出一個線上網站，專門展示該館永久收藏中未展出的寶藏，薩里達可基斯說，「這將是我們第一次將這些文物放在網上，」屆時只要上官網後點擊收藏頁面，就可以看到數以千計的文物。