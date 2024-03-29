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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

日全食最佳觀賞地 印州富蘭克林估湧30萬遊客

特派員黃惠玲／綜合報導
印州中部在4月8日將可一窺日全食，圖中藍線經過地區，更可以看到百分之百的日全食全貌。(eclipse2024.org截圖)
印州中部在4月8日將可一窺日全食，圖中藍線經過地區，更可以看到百分之百的日全食全貌。(eclipse2024.org截圖)

日全食即將來臨，而印第安納州又是觀賞日全食的最佳地點，印州警方預計有多達30萬人湧入最熱門的小鎮富蘭克林。此外，阿肯色州則將在當天舉行300對新人的集體婚禮，一起在天文奇觀見證下邁入人生新階段。

印州州警廳隊長加拉維茲(Ron Galaviz)說，這次的日全食所吸引的人潮，預計堪比該州最大的盛事「印第500賽車」(Indy 500)。

印州州警表示，在4月8日日全食前後，交通都將非常壅堵，加拉維茲說，警方屆時將全員出動，維持高速公路的暢通。在此同時，警方請準備開車經過該州的民眾提前準備，做好因應成千上萬人湧入該州造成的交通阻塞，並建議提前給車輛加滿油，準備好食物、飲水，以防長時間的塞車，且記得「保持耐心。」

警方提醒，不要在州際公路上停車觀看日食，因為在該州的州際公路的路肩停下來，站在路上或停車都違反了法律，更別提將車子停在公路車道上。

印州呼籲計畫前往該州觀看日全食的民眾，記得上官方網站網站查看最新路況，網址：511in.org。

印州是可以完整看到百分之百日全食奇觀的州之一，

為了這一罕見的天文現象，印州許多學區都先後宣布4月8日改成遠距上課或停課。

印州中部的強森郡(Johnson County)富蘭克林小鎮，被列為最佳觀賞日全食地點之一，富蘭克林公園和休閒中心說，他們預計將有10至30萬人湧入該鎮觀看日全食。 

該中心的發言人強森(Holly Johnston)，因為大量遊客湧入或影響當地網路，因此該鎮提醒民眾、商家記得先準備好現金，確保到時可以應付任何狀況，他呼籲當地人「提前做好所有這些事情，就像迎接暴風雪即將來臨一樣。」

印州馬里恩郡(Marion County)另一個日全食觀看熱點，印地安拿波利斯緊急醫療服務中心表示，他們最關心活動時的交通，因此在日全食前將在該地區增加更多的急救人員。

有關印州各地最佳觀看日全食時間、地點，可查詢：https://reurl.cc/546zWz。

阿肯色州在日全食當天，將在該州的羅瑟維爾鎮(Russellville)，舉行一場別開生面的集體婚禮，屆時將有約300對新人一起在天文奇觀下，邁入人生新的階段。

阿肯色州 學區 暴風雪

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