醫學研究：芝2/3幼童受含鉛水威脅 需加速更換
一項研究發現，芝加哥三分之二的幼兒在家裡的自來水都多少接觸到微量的鉛，此研究凸顯了芝市府對造成大腦損害的鉛管，必需加快更換速度。
約翰霍普金斯大學和史丹佛大學研究人員在新一期的醫學雜誌「美國醫學會兒科雜誌」(JAMA Pediatrics)，發表了一項利用人工智慧估計全市兒童接觸家庭用水含鉛程度的報告。
該研究顯示，總共12萬9000名兒童(其中68%不到五歲)的家庭飲用水中含有鉛。這項研究檢視了2016年到去年秋天期間的家庭飲水測試數據，結果指出，非裔和拉丁裔社區的幼兒接觸到含鉛水的機率可能更高。
研究人員使用人工智慧和模擬來估計受影響的兒童數量。研究人員表示，這些發現表明，芝加哥兒童暴露在含鉛飲用水的情況很普遍。
芝加哥擁有比美國其他城市更多的鉛管線路，估計有超過40萬條。
芝市長強森以及前市長萊特福特均承諾要解決這個問題，但置換工作預計需要幾十年才能完成，至於移除家庭日托中心有害鉛管的計畫也進展緩慢。
芝市府對此回應稱，該市的水符合聯邦標準，聲明指出，「芝加哥的水符合並超過美國環保署制定的所有標準，」市府稱將繼續努力，讓芝加哥的兒童不再面臨鉛中毒的風險。
該研究檢查了十億分之一的水中含鉛量，大約是從奧林匹克規模游泳池內的半茶匙水中鉛含量，一旦水中鉛含量達到該水平的15倍左右時，EPA就會發出警報。
約翰霍普金斯大學環境健康與工程系助理教授、該研究的主要作者班傑明·黃(Benjamin Huynh)不否認芝市的水符合美國環保署的指導方針，他表示，美國環保署設定的標準並不是針對個人而制訂的指南，他指出，鉛會對兒童造成嚴重的發育和神經傷害。
一位健康和環境倡導者對此表示同意，並表示政治人物都應該關注對任何有關鉛帶來的幼兒影響研究，並採取行動。自然資源保護委員會環境健康資深政策倡導者佩里(Chakena Perry)說，只要有兒童受影響，就表明了解決問題的緊迫性。
儘管聯邦政府投入了數十億經費來更換管線，但仍不夠支付芝加哥的更換費用。此外，芝市估計至少還需要40年才能完成換水管工作。
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