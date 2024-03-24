醫學研究：芝2/3幼童受含鉛水威脅 需加速更換

芝市汰換含鉛水管的進度緩慢。(芝市府官網)

一項研究發現，芝加哥 三分之二的幼兒在家裡的自來水都多少接觸到微量的鉛，此研究凸顯了芝市府對造成大腦損害的鉛管，必需加快更換速度。

約翰霍普金斯大學和史丹佛大學研究人員在新一期的醫學雜誌「美國醫學會兒科雜誌」(JAMA Pediatrics)，發表了一項利用人工智慧 估計全市兒童接觸家庭用水含鉛程度的報告。

該研究顯示，總共12萬9000名兒童(其中68%不到五歲)的家庭飲用水中含有鉛。這項研究檢視了2016年到去年秋天期間的家庭飲水測試數據，結果指出，非裔和拉丁裔社區的幼兒接觸到含鉛水的機率可能更高。

研究人員使用人工智慧和模擬來估計受影響的兒童數量。研究人員表示，這些發現表明，芝加哥兒童暴露在含鉛飲用水的情況很普遍。

芝加哥擁有比美國其他城市更多的鉛管線路，估計有超過40萬條。

芝市長強森以及前市長萊特福特均承諾要解決這個問題，但置換工作預計需要幾十年才能完成，至於移除家庭日托中心有害鉛管的計畫也進展緩慢。

芝市府對此回應稱，該市的水符合聯邦標準，聲明指出，「芝加哥的水符合並超過美國環保署制定的所有標準，」市府稱將繼續努力，讓芝加哥的兒童不再面臨鉛中毒的風險。

該研究檢查了十億分之一的水中含鉛量，大約是從奧林匹克規模游泳池內的半茶匙水中鉛含量，一旦水中鉛含量達到該水平的15倍左右時，EPA就會發出警報。

約翰霍普金斯大學環境健康與工程系助理教授、該研究的主要作者班傑明·黃(Benjamin Huynh)不否認芝市的水符合美國環保署的指導方針，他表示，美國環保署設定的標準並不是針對個人而制訂的指南，他指出，鉛會對兒童造成嚴重的發育和神經傷害。

一位健康和環境倡導者對此表示同意，並表示政治人物都應該關注對任何有關鉛帶來的幼兒影響研究，並採取行動。自然資源保護委員會環境健康資深政策倡導者佩里(Chakena Perry)說，只要有兒童受影響，就表明了解決問題的緊迫性。

儘管聯邦政府 投入了數十億經費來更換管線，但仍不夠支付芝加哥的更換費用。此外，芝市估計至少還需要40年才能完成換水管工作。