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伊州初選 戴維斯、馬靜儀勝出 芝豪宅稅公投未過

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥19日初選投票率欠佳。（特派員黃惠玲/攝影）
芝加哥19日初選投票率欠佳。（特派員黃惠玲/攝影）

伊利諾州初選告一段落，初步結果顯示，華人聚居選區的伊利諾州第七區國會眾議員由已在該席位任職27年的戴維斯(Danny Davis)出線，24區州眾議員則由華裔馬靜儀勝出，這兩個職位因共和黨對手相對弱勢或無對手，預料可在11月初的大選順利連任。

伊州選委會預估今年投票率可能將寫下12年新低；芝加哥選舉委員會表示，這次初選提前投票和郵寄選票的投票率，低於過去兩屆總統初選，該市今年提前投票加上郵寄投票已收到17萬6649張選票，而2020年同期有24萬4000張，2016年也有16萬1000 張。

伊州初選主要職位結果如下

庫克郡伊州檢察官：

前法官柏克(Eileen O'Neill Burke) 在本報截稿前，票數略領先芝加哥大學講師哈里斯三世(Clayton Harris III)，柏克將自己定位為對犯罪採取更強硬立場的改革候選人。哈里斯擁有庫克郡民主黨的有力人士支持，哈里斯稱，如果柏克當選，將「讓我們回到過去的糟糕日子，再次使庫郡成為錯誤定罪之地。」

全民公投「讓芝加哥人回家」：

投反對票的比率在本報截稿時間高於支持人數。房地產業團體反對該公投，稱將扼殺芝市發展，因此提出訴訟試圖將公投從選票中剔除，但最高法院裁決該議題可由選民決定。該公投將把芝城超過100萬元的房產交易，提高轉讓稅率，所得收益將專門用於解決芝市遊民的住房問題。

伊州國會眾議員：

本屆選舉可說是戴維斯連任多屆議員以來最嚴峻的一次選戰，他面臨其他四位年輕民主黨人的挑戰，

他19日以領先票數，順利取得代表民主黨候選人參選該職位。

伊州第四區國會眾議員賈西亞（Jesús "Chuy" García)以多數票，擊敗芝15區區長羅沛茲（Raymond Lopez），取得民主黨該職位候選人。

伊州州眾議員：

馬靜儀取得24區議員勝選。

伊州最高法院法官：

爭取連任的非裔女法官康寧漢(Joy Cunningham)－面臨著上訴法院法官雷耶斯(Jesse Reyes)的初選挑戰，雷耶斯的目標是成為最高法院第一位拉丁裔法官。

康寧漢最終拿下多數票勝出。

庫克郡在伊州最高法院有三個席位，康寧漢預計將在無對手的情況下獲得11月大選勝利，維持民主黨在最高法院5比2的多數席位。

伊州 眾議員 投票

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