已確診10例 芝移民收容所爆麻疹感染

芝加哥 衛生局15日表示，該市14日晚間又新增了兩名麻疹病例，使累計總署達到12例，其中10例均出現在皮爾森社區的移民 收容所。

衛生局說，過去一周已確認六名成人和六名兒童感染麻疹，其中只有兩個與皮爾森移民收容所(2248 S. Halsted St.)無關，皮爾森這座收容所也是目前芝市規模最大的收容所，安置了至少千位移民居住。

衛生局專員伊格(Olusimbo 'Simbo' Ige)說，疫苗 接種是預防麻疹、COVID-19、德國麻疹、水痘和流感等可預防疾病的最佳途徑，他因此敦促所有芝城人，無論是否為新到移民，都應該接種疫苗，「如果已經接種了疫苗，那麼感染的風險不高，如果還沒接種，請立即採取行動。」

衛生局也提到，目前共有98位移民因接觸了麻疹患者，而被隔離在伊利諾州在芝加哥地區設立的隔離飯店，其中有48人是兒童，他們將在飯店暫住21天。

他們都曾接觸過麻疹，並將在飯店停留21天。該飯店不對外開放，目前作為檢疫庇護所專用。

自上周末爆發麻疹病例後，衛生局已經為住在皮爾森收容所的移民，接種了約900劑麻疹疫苗。接著又將接觸過患者，或免疫力特別脆弱及現階段無法接種疫苗者如孕婦，全都重新安置到安全地點。