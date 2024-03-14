芝市長強森團隊高階職位亞裔掛零 非裔占45％最高

芝市長強森(中)上任九個月，其任命的高級職位官員，以非裔占最多數，亞裔則掛零。(市長臉書截圖)

一份分析發現，在芝加哥 市市長強森領導下，擔任市府高級受薪職位以及市長所任命高級職位的非裔 人數，高居所有族裔群體之冠。而在市府高級職位人員中，亞裔 完全掛零。芝市議會唯一亞裔/華裔區長李惠華對此表示，市府團隊如大都來自相同背景，很難成為一個真正代表選民的政府。

芝加哥太陽報一份報告指出，強森是芝加哥有史以來第四位非裔市長，目前除了強森之外，警察局局長、消防局局長、市府法律顧問、預算主任以及多個市政部門、芝加哥住房管理局、芝加哥交通管理局等單位的負責人都為非裔。

在前市長戴利(Richard M. Daley)、伊曼紐(Rahm Emanuel)、萊特福特(Lori Lightfoot)旗下，市府高級職位不乏亞裔，其中萊特福特的首席財務長為華裔黃貞慧(Jennie Jen-Hwei Huang Bennett，音譯)，首席治安官則為韓裔，但強森上任至今，卻未指派或任命任何亞裔擔任高階職務。

對於選舉時承諾要照顧芝市所有社區的進步派市長而言，這種人事組成的脫節現象，已經引起芝市議會拉丁裔核心小組，以及亞裔核心小組(Asian American Caucus)的關注，他們紛紛提出增加其族裔在市府代表性的要求。

在市府所有員工(非高階職位)的族裔組成方面，2011年戴利市長卸任時，白人幾乎占了絕大多數的市府工作，而從那時開始，非裔、白人的市府員工數量開始下降，拉丁裔、亞裔員工數量則有所增加。

分析顯示，白人在芝城的人口比率為33％，市府員工的白人比率為40％，擔任市府高級職位的白人比率則為30％；非裔的人口比率29％，市府員工非裔占29％，高級職位占比高達45％；拉丁裔人口占比29％，市府員工占比25％，高級職位占比25％；亞裔人口占全市7％，在市府員工中亞裔占了3％，高級職位的亞裔則掛零。

被問及拉丁裔、亞裔出任市府高層職位人數缺乏代表性時，強森的副幕僚長帕西奧亞-扎亞(Christina Pacione-Zayas)說，「我不確定這是否應該被視為種族或族裔群體面臨了特定挑戰」，但她提到，要管理一個龐大且複雜的城市，任何一個行政管理職位都需要頂尖人才，她表示高階職位並非依照族裔選擇，而是「剛好最佳人選是非裔」。

芝市議會唯一亞裔/華裔區長李惠華說，很欣慰有人注意到這一點，「這不是一件小事，尤其上屆市長任命了至少三位高階亞裔女官員。李惠華說，「我們需要行政高級職位的代表，因為該階層人員對於城市及政府運作的重要決策具有影響力。」

李惠華說，「這不是種族多樣性的問題，而是思想多樣性的問題，如果每個人都來自相同背景，那麼我們就無法成為一個真正代表選民的政府，尤其在芝加哥這個多元化城市。」