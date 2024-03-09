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密西根人文協會慶新年 人氣爆棚

【密西根訊】
與會嘉賓出席開幕式。(主辦方提供)
與會嘉賓出席開幕式。(主辦方提供)

密西根人文協會與底特律河濱保護組織 (Detroit Riverfront Conservancy，DRFC)，日前聯手在底特律河畔瓦拉公園 (Robert C. Valade Park)舉辦台灣農曆新年慶祝活動，吸引爆滿華洋民眾參與。

經人文協會會長楊逸鴻及中華民國僑務顧問邱美智的精心安排，當天活動精彩紛呈，迴響熱烈。活動一開始由RFC資深主任Rachel Frierson邀請觀眾，加入南密西根中文學校舞龍隊繞著公園「走春」，途中行經僑委會提供的53呎紫紅祥龍時，與會者紛紛發出讚賞歡呼。

密西根州議會台裔參議員張理以及州參議員Sue Shink，還有Westland新任市長Kevin Coleman均出席了開幕式，他們肯定慶祝文化的傳承，也讚美參加演出的所有學生團隊。

在戶外演出中，舞龍、舞獅、電音三太子非常吸睛，孩童們紛紛搶送雙獅紅包。鑼鼓聲中，大批觀眾擠滿戶外會場，使大會還請出保安確保觀眾安全。

三太子人氣旺。(主辦方提供)
三太子人氣旺。(主辦方提供)
國樂演奏壓軸。(主辦方提供)
國樂演奏壓軸。(主辦方提供)

學生大使FASCA的電音三太子，當天人氣最旺，兩尊三太子在電音舞曲下，展現台式魔力，現場大人小孩驚嘆不已。節目主持人鄭宗彧特別詳細介紹電音三太子的由來，也讓大家對台灣文化有了更深一層的認識。

在展出攤位方面，不論是台灣觀光、安娜堡及南密海外華語文學中心的資訊，或三太子靜態展示，都讓民眾流連忘返。其中帳篷內的四個攤位也是人氣暢旺，而生肖燈籠和春字吊飾、各式生肖及龍年燈籠都備受歡迎，近250個的燈籠均被索要一空。台灣黒熊刺青貼紙可說是一張難求，結合台灣科技化與教育設計的12款可愛黑熊刺青貼紙，特別受到歡迎。

舞獅精彩表演。(主辦方提供)
舞獅精彩表演。(主辦方提供)

一位帶著領養亞裔小孩出席的美國媽媽說，,非常感謝有這次活動，希望孩子對亞洲文化有更多了解與認同。

活動壓軸是由鄭謀驥指導的FASCA國樂組，演奏三首台灣新年慶祝樂曲，DRFC透過音響在園區播放，讓所有場內場外觀眾大飽耳福.

密州台裔議員張理(右二)全家出席了活動。(主辦方提供)
密州台裔議員張理(右二)全家出席了活動。(主辦方提供)
三太子人氣旺。(主辦方提供)
三太子人氣旺。(主辦方提供)
53呎紫紅祥龍十分壯觀。(主辦方提供)
53呎紫紅祥龍十分壯觀。(主辦方提供)

參議員 中華民國 觀光

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