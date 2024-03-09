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全市第二例 芝皮爾森收容所1幼童染麻疹

特派員黃惠玲／芝加哥報導
緊鄰華埠的皮爾森收容所，平時有許多尋求庇護移民出入，8日有一名幼兒確診麻疹。(特派員黃惠玲／攝影)
緊鄰華埠的皮爾森收容所，平時有許多尋求庇護移民出入，8日有一名幼兒確診麻疹。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥衛生局7日才公開了該市從2019年以來的首宗麻疹病例，8日一早又公告出現第二宗感染病例，該名患者為住在芝加哥尋求庇護移民收容所的一名幼兒。

這處傳出麻疹病例的收容所，在南好斯提特街(S. Halsted St.)及亞珠街附近的皮爾森區(Pilsen)，該區緊鄰華埠。衛生局表示，這名幼兒已經康復，不再具有傳染性，但衛生人員正在調查孩子在感染期間的接觸名單。

衛生局已經要求住在這處收容所的每個居民，都必須留在原地接受篩檢。官員說明，已接種麻疹疫苗者可以離開收容所，而未接種疫苗的人則必須留下來。所有未接種疫苗的居民都將接受症狀篩檢並接種麻疹疫苗。

衛生局同時也在查明任何可能在收容所外受到感染的民眾。

衛生官員表示，首宗麻疹患者曾出現在兩個公共場所，因當局無法取得所有接觸者的名單，所以呼籲如果在2月27日去過以下地點，因有可能已經接觸到麻疹病毒，請盡快跟衛生局聯絡：

1。早上8時30分，到過Galter Medical Pavilion at Swedish Hospital，地址：5140 N. California Ave.。

2。早上9時15分到11時30分間，在芝加哥92路公車者。

如果在上述期間出現在上述任何地點，請立即致電芝加哥衛生局(312)743-7216。

羅許大學醫學中心(RUSH University Medical Center)的醫生科齊(Nicholas Cozzi)說，麻疹是通過空氣傳播，這也意味著它會在空氣中懸浮幾個小時，甚至確診者出現在附近兩天後也有可能接觸到病毒。

正因麻疹具有高度傳染性，對於未接種疫苗的人，尤其是幼兒和嬰兒來說可能是危險的，甚至會致命。而麻疹疫苗接種對於預防感染和傳播非常有效。

衛生官員表示，由於公眾對於接種麻疹疫苗猶豫不決，導致今年麻疹有捲土重來趨勢。今年前兩個月，美國已有41起病例，去年全年只有58例。

疫苗 芝加哥 華埠

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