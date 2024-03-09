伊州庫郡藥物過量死 9成服用芬太尼

庫克郡去年死於鴉片類藥物過量的人數約為1940人，其中超過九成與芬太尼有關。(pexels)

根據名列美國鴉片類藥物過量致死重災區的伊利諾州庫克 郡數據，該郡2023年死於鴉片類藥物過量的人數約為1940人，其中高達90％與使用芬太尼(fentanyl)有關。

報告指出，在新冠疫情 相關的封鎖啟動前後，死於鴉片類藥物過量的人數大幅增加，光從2019年到2020年，就飆升了42％。法醫辦公室發言人德雷凡尼(Natalia Derevyanny)說，雖然在疫情爆發後，過量服用藥物致死人數增幅慢慢緩和，但「我們仍然看到每年這類死亡人數，都在穩步成長。」

從2018年以來，庫克郡服鴉片類藥物過量死亡人數，每年都在上升，2015年時，這類的死亡人數僅有676人。

法醫辦公室說，2022年、2023年庫克郡鴉片類藥物過量的案例，超過九成與芬太尼(fentanyl)有關，芬太尼是一種合成藥物，通常會與海洛因混合，其效力為海洛因的50倍。近十年來，庫克郡與芬太尼有關的死亡人數直線上升，從2015年的103人，增加到2022年的1825人。

而2023年該郡因為鴉片類藥物過量至少者，最小年齡為一名八個月大的男童，年紀最高的則是阿靈頓高地區的93歲老婦。

在性別方面，庫克郡用藥過量致死者中，約八成為男性；以族裔來看，非裔占了56％，拉丁裔約15％，白人則占了27％，相對亞裔 比率較低，死者年齡則以50到59歲最多，占比為27％。

為了預防類似藥物過量致死的案例，庫克郡衛生局7日宣布推出移動預防車，車內配備了急救藥物納洛酮、芬太尼測試條以及專業人員，該輛預防車將先針對庫郡藥物過量死亡最嚴重的社區展開服務。

庫克郡郡長普瑞科溫可呼籲，濫用鴉片類藥物是一種疾病，受害者不應害怕，應盡快尋求幫助。