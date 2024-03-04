娛樂大麻暢銷 伊州去年收進逾4億稅金

維州零售娛樂用大麻 是否合法，仍在等待州長楊金簽署，究竟大麻銷售對於揖注州府財庫收入有多大作用，從已經邁入第五年合法銷售大麻的伊利諾州成績，或許可以了解端倪，根據統計，伊州 2023年銷售金額超過16億元，再度刷新最高紀錄，也為州府財庫增加逾四億稅收。

伊州從2020年大麻合法以來，娛樂性大麻的銷售額逐年上升，第一年的銷售額接近6.7億元，2021年翻倍到將近14億，2022年則達到15億。

報告指出，伊州人在2023年，共購入4212萬4741件的大麻及相關產品，件數比2022年還高出了15％。

不過，隨著密西根州、密蘇里州、林州明尼蘇達州等臨近州，近年陸續也將大麻銷售合法化後，伊州的大麻外州客戶就明顯下降，2023年跌幅為14％，銷售金額約減少了四億多元。

伊州金融和專業監管部門表示，去年向伊州居民銷售的娛樂大麻金額超過12億元，寫下歷史新高。

去年12月的大麻銷售額接近1.54億元，創下該州開賣大麻以來的最高的月度紀錄，這個金額比 2022年12月的月度記錄高出近 7%。

伊州官員表示，娛樂大麻的銷售為該州財庫帶來了4.176億元的稅收。

伊州副州長斯特拉頓(Juliana Stratton)說，這些銷售的收益將用於繼續投資 於過往投資不足社區，助其經濟成長。 州長普立茲克也表示，「從第一天起，我的政府就將公平放在第一位，以建立全國最容易獲得的大麻產業。」

伊州現有177家娛樂用大麻零售店，其中包括 67 家「社會公平」藥房，這些據點在其所有權方面優先考慮種族多樣性等標準。