我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

芝城紀念中美建交45年 逾700人出席

【芝加哥訊】
駐芝中領館總領事趙建(左五)與嘉賓紀念中美建交45周年並迎接新春。(主辦方提供)
駐芝中領館總領事趙建(左五)與嘉賓紀念中美建交45周年並迎接新春。(主辦方提供)

中國駐芝加哥總領事館總領事趙建，在日前舉辦紀念中美建交45周年暨2024龍年新春招待會表示，45年前中美建交掀開雙方關係的新頁，期間歷經風雨，但保持了總體穩定，取得巨大成就。他並肯定中西部地區在中美關係發展發揮重要作用。

趙建並在活動中，將中國國家主席習近平寫給愛阿華州高中訪華團學生的回信，轉交給瑪斯卡廷高中代表。習近平在信中歡迎更多美國青少年朋友赴華交流學習。

趙建在致詞時表示，按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，以實際行動推動中美關係。他也詳細說明了「相互尊重、求同存異」、「聚焦合作、互利共贏」、「深化友誼、增進交流」的原因及做法。他並肯定中西部地區在中美關係發展發揮重要作用。

1月底剛從中國訪問返回美國的馬斯卡廷高中學生，在校長佛立德雷(Jennifer Fridley)帶領下，與其他700多位各界代表，出席了在芝城市中心凱悅酒店舉行的招待會。

由習近平簽名的回信中，首先感謝學生們送給他的禮物，還誇讚學生們的漢字寫得很漂亮，他還說，「1985年我第一次訪問美國，熱情友好的美國人民給我留下難忘的印象，相信通過這次交流訪問，你們對對中國和中國人民也會有更直觀、更深入的了解。」習近平並歡迎更多美國青少年到中國訪問交流學習，為增進兩國人民間的友誼攜手貢獻力量。

出席當晚活動的馬司卡廷高中訪華團學生，並以中文獻唱了紀念習近平當年訪問馬斯卡廷而創作的歌曲「情緣留住永恒的記憶」。

出席當日活動的嘉賓，包括伊州聯邦眾議員戴維斯(Danny Davis)、州參議會多數黨助理領袖杭特(Mattie Hunter)、州參議會多數黨領袖克雷伯恩(James F. Clayborne)、州眾議員馬靜儀，芝加哥第11區區長李惠華、25區區長盧漢士，以及聖路易斯華盛頓大學名譽校長萊頓(Mark S. Wrighton)，美國務院駐芝加哥領團辦公室(OFM)主任尤里契奇(Jeannette Juricic)、芝加哥華聯會代主席何達權等。

700多人出席了駐芝中領館主辦的紀念中美建交45周年暨2024龍年新春招待會。(...
700多人出席了駐芝中領館主辦的紀念中美建交45周年暨2024龍年新春招待會。(主辦方提供)
駐芝中領館總領事趙建(前右)將中國國家主席習近平的回信，轉交給瑪斯卡廷高中訪華學...
駐芝中領館總領事趙建(前右)將中國國家主席習近平的回信，轉交給瑪斯卡廷高中訪華學生團，並由校長佛立德雷(前左)代表接受。(主辦方提供)
趙建(右七)與出席招待會嘉賓。(主辦方提供)
趙建(右七)與出席招待會嘉賓。(主辦方提供)

習近平 芝加哥 眾議員

上一則

芝華德小學歡慶龍年 活動精彩

下一則

升級污水處理 費城用戶每年分擔265元

延伸閱讀

中國國常會通過大規模設備更新和以舊換新行動方案

中國國常會通過大規模設備更新和以舊換新行動方案
習近平：要透過能源科技促進「新質生產力」發展

習近平：要透過能源科技促進「新質生產力」發展
習近平10年前承諾經濟新常態 成長放緩卻未能提振消費

習近平10年前承諾經濟新常態 成長放緩卻未能提振消費
「逼消費」振內需 習近平提倡「汰舊換新」

「逼消費」振內需 習近平提倡「汰舊換新」

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

2024-02-16 15:46
美國多個機場已推出掃臉安檢服務。(特派員黃惠玲／攝影)

TSA掃臉安檢 即起擴至歐海爾、洛杉磯機場UA乘客

2024-02-29 10:52
男子理髮後發現小費選項竟高達50%、70%和90%，令他十分不滿。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／Pexels

小費文化歪樓？ 男子剪髮竟被要求付90%小費

2024-03-01 21:37
汽車保險費用才剛漲完，又換房屋保險費用調升。(pexels)

車險漲完換漲房險 伊州2大保險公司宣布漲價至少12%

2024-02-23 12:32
北卡首府洛麗(Raleigh) 是美國第二大熱門房地產市場。(記者王明心╱攝影)

全美熱門房市 第一名是這城市 北卡首府等3城市擠入前五

2024-02-26 01:05
線上支付應用程式的使用率日益普遍，也因此成為搶匪作案新目標。(Zellepay Instagram截圖)

不帶現金難防搶 芝城持槍威脅解碼支付App轉帳激增6成

2024-02-23 10:58

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」
黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年

丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年