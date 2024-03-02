芝城紀念中美建交45年 逾700人出席

駐芝中領館總領事趙建(左五)與嘉賓紀念中美建交45周年並迎接新春。(主辦方提供)

中國駐芝加哥 總領事館總領事趙建，在日前舉辦紀念中美建交45周年暨2024龍年新春招待會表示，45年前中美建交掀開雙方關係的新頁，期間歷經風雨，但保持了總體穩定，取得巨大成就。他並肯定中西部地區在中美關係發展發揮重要作用。

趙建並在活動中，將中國國家主席習近平 寫給愛阿華州高中訪華團學生的回信，轉交給瑪斯卡廷高中代表。習近平在信中歡迎更多美國青少年朋友赴華交流學習。

趙建在致詞時表示，按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，以實際行動推動中美關係。他也詳細說明了「相互尊重、求同存異」、「聚焦合作、互利共贏」、「深化友誼、增進交流」的原因及做法。他並肯定中西部地區在中美關係發展發揮重要作用。

1月底剛從中國訪問返回美國的馬斯卡廷高中學生，在校長佛立德雷(Jennifer Fridley)帶領下，與其他700多位各界代表，出席了在芝城市中心凱悅酒店舉行的招待會。

由習近平簽名的回信中，首先感謝學生們送給他的禮物，還誇讚學生們的漢字寫得很漂亮，他還說，「1985年我第一次訪問美國，熱情友好的美國人民給我留下難忘的印象，相信通過這次交流訪問，你們對對中國和中國人民也會有更直觀、更深入的了解。」習近平並歡迎更多美國青少年到中國訪問交流學習，為增進兩國人民間的友誼攜手貢獻力量。

出席當晚活動的馬司卡廷高中訪華團學生，並以中文獻唱了紀念習近平當年訪問馬斯卡廷而創作的歌曲「情緣留住永恒的記憶」。