伊州24區州眾議員論壇 馬靜儀談政見

馬靜儀(右)接受論壇主持人提問。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠 更好團結聯盟日前在華埠培德中心舉行了伊利諾州24區州眾議員 選舉論壇，原本角逐該職位的三名候選人，其中共和黨籍的波爾頓(Natalian Bolton)臨時傳出退選沒有現身，另一位民主黨籍的華裔參選人吳陳麗貞未出席，唯一出席者是現任民主黨籍的州議員馬靜儀(71號)。

聯盟主任陳本恩首先說明了論壇程序，接著由亞裔律師Justin Sia主持了當晚活動，根據介紹，伊州第24選區包括部分華埠、阿莫廣場、橋港區、麥金利公園、布萊頓公園、皮爾森和後院區(Back of the Yard) 。

華埠更好團結聯盟創辦人陳增華(由左至右)、主席吳常義、律師Justin Sia、馬靜儀、聯盟主任陳本恩。(特派員黃惠玲／攝影)

已連任多屆州眾議員的馬靜儀，在論壇中針對保護華埠避免貴族化、提供可負擔住房、防範反亞裔仇恨、刑事司法改革等方面發表了其主張，她提到，過去七年，她為轄區爭取了將近一億元的發展基金。

馬靜儀說，她從擔任州眾議員開始，一直堅持為社區爭取更多資源，且為了服務華社民眾，其辦公室一直有雙語人員服務。她說，增加可負擔住房是她的努力目標之一，目前橋港區約有140個可負擔的老人公寓、阿莫廣場與布萊頓公園有177戶低收戶公寓，但她深切了解到這個數字遠遠不敷民眾需求，未來她會持續關注該議題，並與芝加哥11區區長李惠華合作爭取更多資源。

對於近期華埠頻發的暴力搶劫、劫車、偷竊等案件，她將與第九分局、芝市府以及社區的治安機構合作，爭取增加警力巡邏，她也呼籲居民守望相助，而且牢記報警的重要。

在尋求庇護移民 湧入芝城問題方面，馬靜儀表示這並非個人或單一機構就能解決的問題，需要聯邦政府與州府、當地政府以及民間慈善機構合作。馬靜儀也以自己祖父為例，100多年前她的祖父從中國移民到美國尋求更好生活，她說，其祖父當年也是無證移民，但現在她成為伊州第一位華裔州眾議員，這也證明給移民機會，有朝一日移民也會回饋社區。

針對波爾頓退選一事，華埠更好團結聯盟向芝選委會求證，選委會稱，她遞交了退出共和黨第12區區委員(Ward Committeeperson)的選舉，但沒有收到她退出24區州眾議員選舉的文件，因此她的名字仍將保留在共和黨選票，且將計算其得票。

如果波爾頓確定退出州眾議員選舉，那麼3月19日取得民主黨候選人勝利的代表，將成為該區唯一候選人而無疑問當選24區州眾議員。